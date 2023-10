PvdA wil in gesprek met kunstenaars over kunst op automaten: “Ook kijken naar ander straatmeubilair”

Graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen (r) aan het werk samen met Quinten van Duuren (m) en Sebastiaan Baar (l). Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de PvdA wil in gesprek met lokale kunstenaars om te horen welke ideeën zij hebben bij het aanbrengen van kunst op parkeerautomaten. Daarbij wil men ook kijken naar ander straatmeubilair.

“Ik heb onlangs al kort contact gehad met één van de kunstenaars, en binnenkort gaan we om tafel zitten”, vertelt raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA. “Het is een super tof idee, waarmee we volgens mij de buurt echt mooier kunnen maken. De parkeerautomaten zijn eigenlijk maar lelijke, grijze dingen. Daar kunnen we meer van maken. Het idee waar de kunstenaars mee zijn gekomen, om te gaan werken met community-art, dat spreekt mij ook erg aan.”

Nieuwe automaten

Drie weken geleden bracht Gierkink de bal zelf aan het rollen. De huidige parkeerautomaten in onze gemeente zijn in 2025 financieel en technisch afgeschreven. De gemeente is inmiddels een Europese aanbesteding gestart om de automaten te vervangen. Gierkink vroeg aan de wethouder of de nieuwe automaten ook opgefleurd kunnen worden met kunst, zoals in Den Haag en Amsterdam is gedaan. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer was enthousiast, en liet weten een onderzoek te zullen starten naar de mogelijkheden.

Quinten van Duuren: “Door kunst op de automaten gaan ze echt opvallen”

OOG Tv ging te rade bij kunstenaar Quinten van Duuren uit Ten Boer. Hij liet weten het voorstel helemaal te zien zitten: “Je zou bijvoorbeeld de Martinitoren op de automaten aan kunnen brengen, of beeldbepalende Groningse gebouwen. Of bloemen of andere tafereeltjes. Het grote voordeel is dat door deze opdrukken de automaten ook echt op gaan vallen. Het komt nu regelmatig voor dat ik ontzettend loop te zoeken naar een automaat. Het grijze valt niet zo op.”

“Eenzaamheid doorbreken”

En Van Duuren lijkt het leuk om dit met een wijk op te pakken: “Dit is een heel mooi voorbeeld waarbij community-art kan werken. Laat een straat, of wijk, meedenken wat er op de automaten moet komen. Door een buurt mee te laten denken in het proces, breng je mensen in contact met elkaar. Ik zag afgelopen week toevallig een campagnefilmpje op televisie waarbij er aandacht werd gevraagd voor eenzaamheid. Dit kan eenzaamheid doorbreken. Als je mensen motiveert en uitnodigt om te participeren, ontstaan er contacten. Maar er ontstaat ook trotsheid. Als een buurt iets moois bedenkt, dat er bijvoorbeeld bloemsoorten op de automaten moeten komen, dan zal men daar trots op zijn. Men zal het gaan onderhouden en in de gaten gaan houden.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Kijken naar ander straatmeubilair”

Gierkink laat weten onderzoek te gaan doen, en een plan op te stellen dat ze voor wil leggen aan het gemeentebestuur: “Het is wellicht ook heel leuk om de dorpen hier bij te betrekken. Daar zijn geen parkeerautomaten, maar leent misschien wel ander straatmeubilair zich ervoor. En ook als mensen, bij het lezen van dit artikel, denken ik heb een leuk idee, neem dan ook gerust contact met mij op .”

“Staat of valt met geld”

Het raadslid wacht ondertussen de reactie van de wethouder af. “Meneer Broeksma was enthousiast. Hij zal terug gaan komen met de resultaten van het onderzoek. En daarbij draait het uiteraard om geld. Hoeveel kost het? En hoeveel kunnen we besteden? Want als we dit door lokale kunstenaars uit laten voeren, dan lijkt het me niet meer dan fatsoenlijk dat we hen er ook wat voor geven. En het zou helemaal geweldig zijn als we bij zulke projecten de buurt kunnen betrekken.”

Verslaggever Kimberley Blaak maakte een reportage over het onderwerp: