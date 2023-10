PvdA, GroenLinks en SP willen miljard extra voor ‘onuitlegbare verschillen’ in schadeafhandeling Groningen

Foto via Groninger Bodem Beweging

Als het aan de Tweede Kamerfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP ligt, maakt het demissionaire kabinet een miljard extra vrij om de grote verschillen binnen de afhandeling van schade en versterking in het aardbevingsgebied recht te trekken.

Dat melden verschillende media maandagmiddag. De drie partijen legden het voorstel maandag op tafel in een commissiedebat met staatssecretaris Vijlbrief, naar aanleiding van de conclusies van Commissie Verschillen. Deze commissie bracht vrijdag haar eindrapport naar buiten, waarin ze concludeert dat er onuitlegbare verschillen zijn ontstaan bij de afhandeling van schade en versterking in het aardbevingsgebied.

Voor de aanpak van de verschillen, waarvoor de commissie vrijdag al een reeks aan voorstellen opperde, willen de SP, de PvdA en de SP nu een miljard euro vrijmaken binnen de begroting. Als het niet binnen het budget van Economische Zaken past, moet het geld desnoods uit algemene middelen komen. Zelfs als daardoor de staatsschuld iets oploopt.

Of het voorstel van de drie partijen het haalt, valt nog te bezien. Het lijkt erop dat de Kamer als geheel terughoudend is over de kabinetsplannen voor Groningen van komend jaar.