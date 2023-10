Pot is leeg voor verzekerden Zilveren Kruis en a.s.r. bij Martini Ziekenhuis; geen nieuwe afspraken meer ingepland

Wie een zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis, a.s.r. kan tot het einde van 2023 geen nieuwe afspraak meer maken in het Martini Ziekenhuis. De reden: de pot voor vergoedingen voor behandelingen in het ziekenhuis van de verzekeraars is leeg.

Dat betekent dat ook klanten van Interpolis, FBTO, De Friesland, De Christelijke Zorgverzekeraar / Pro Life, Ziezo en ‘a.s.r. Ik kies zelf’ tot 1 januari geen afspraken meer kunnen maken bij het Martini Ziekenhuis. Volgens het Martini Ziekenhuis is het budget wat de twee verzekeraars voor dit jaar beschikbaar hebben gesteld niet toereikend om alle zorg te kunnen blijven leveren.

Het ziekenhuis benadrukt dat alle al geplande afspraken voor verzekerden van Zilveren Kruis en a.s.r. gewoon doorgaan. Ook de zorg voor ‘kwetsbare patiëntgroepen’ gaat dit jaar gewoon door. Dit gaat om de zorg voor kinderen tot 18 jaar, patiënten die met spoed zorg nodig hebben, alle oncologische zorg en geboortezorg.

Verzekerden bij de eerder genoemde maatschappijen die meer willen weten over het besluit, wat het ziekenhuis naar eigen zeggen heeft genomen in overleg met de verzekeraars, moeten contact opnemen met hun verzekeringsmaatschappij.