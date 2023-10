Poolse verkiezingsdag zorgt voor lange rijen in Vinkhuizen: “Ze komen uit Zwolle, uit Duitsland, het is enorm druk”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Lange rijen mensen zondagmiddag in Vinkhuizen. Buurtcentrum De Wende aan de Goudlaan is één van de vier plekken in Nederland waar Poolse stemgerechtigden hun stem uit kunnen brengen voor de parlementsverkiezingen.

“Het is enorm druk”, vertelt beheerder Chris Salakory van het wijkcentrum. “Ik werd eerder vandaag aangesproken door buurtbewoners, die zich afvroegen wat er aan de hand was. Voor het buurtcentrum staan lange rijen, en het is een komen en gaan van mensen. Dit stembureau is het enige stemlokaal in het Noorden waar mensen hun stem uit kunnen brengen. Dus mensen uit Friesland, uit Zwolle en zelfs uit delen van Duitsland komen hier naar toe, omdat het voor hun het dichtstbijzijnde stembureau is.” Op de vraag hoeveel mensen Salakory al gezien heeft: “Ik denk dat het inmiddels duizenden zijn. Het is weer eens wat anders. Normaal is het op zondag altijd rustig hier, haha.”

De verkiezingen in Polen zijn spannend. Uit peilingen blijkt dat het om een nek-aan-nekrace gaat tussen de conservatie regeringspartij PiS van premier Mateusz Morawiecki en het liberale Burgerplatform van Donald Tusk. Tusk is voormalig premier en president van de Europese raad. Behalve een stem uitbrengen, vindt er ook een referendum plaats waarbij er vier thema’s aan de kiezers worden voorgelegd. De verkiezingen worden in Europa nauwlettend gevolgd, omdat deze verkiezingen duidelijk maken of Polen zich van de Europese Unie vervreemd of er juist naar toe beweegt.