Polmanstraat in Hoogkerk krijgt er 21 appartementen bij

Woningstichting Wierden en Borgen start deze maand met de bouw van 21 appartementen aan de Polmanstraat in Hoogkerk.

De zestien portiekwoningen die daar ooit stonden zijn in 2018 gesloopt. Alle nieuwe appartementen zijn voor de sociale verhuur. Ze krijgen oranjerode en bruine bakstenen. Op deze manier sluit de kleur aan bij de bestaande woningen in de Suikerbuurt. Geveke Bouw gaat de appartementen bouwen. De verwachting is dat de klus eind volgend jaar of begin 2025 afgerond is.

Geveke wil de overlast door de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Zo gaan ze de heipalen niet heien, maar in de grond boren. Dit maakt veel minder lawaai en geeft bijna geen trillingen. Omwonenden worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.