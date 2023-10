Politieke partijen presenteren zich op verkiezingsborden

Foto: Harro Meijer

Met nog 32 dagen te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn in de gemeente grote verkiezingsborden geplaatst met daarop de posters van de politieke partijen waar in de gemeente op gestemd kan worden.

Aan de verkiezingen van 22 november doen 26 partijen mee. In totaal hebben zij 1.126 kandidaten op de lijsten staan. Twintig partijen doen mee in alle twintig kieskringen, zes partijen doen in bepaalde delen van het land mee. Op de Groningse borden prijken de posters van 24 partijen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar geleden deden 37 partijen mee, waarbij er toen 1.579 kandidaten op de lijsten stonden.

Uit de laatste landelijke peiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat de VVD met 28 zetels aan kop gaat, op de hielen gevolgd door Nieuw Sociaal Contract met 27 zetels. GroenLinks/PvdA gaan volgens de peiling 20 zetels behalen, en de PVV 18.