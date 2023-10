Politie zoekt inzittenden van witte auto die doorreed na ongeluk waarbij fietsers (63) zwaargewond raakte

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

De politie is op zoek naar de bestuurder en de inzittenden van een kleine witte auto, die afgelopen dinsdagavond betrokken was bij een ongeluk met een fietser op de Olgerweg.

Bij het ongeluk, wat rond 20.00 uur plaatsvond, raakte een 63-jarige fietser zwaargewond. Deze fietser was vanuit Groningen onderweg in de richting van Engelbert op de Olgerweg.

Agenten zijn op zoek naar de bestuurder en eventuele andere inzittenden van de kleine witte auto. De politie wil met hen in gesprek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Ook andere getuigen van het ongeluk worden gevraagd zich te melden, evenals mensen die weten welke auto of personen bij het ongeluk betrokken waren.

Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900-8844. Houd daarbij referentienummer 2023275022 bij de hand.