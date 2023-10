Politie zoekt getuigen van botsing met letsel in Oosterhoogebrug

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

In Oosterhogebrug is aan het einde van de afgelopen maandagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeluk.

De aanrijding vond maandagmiddag rond 17.15 uur plaats op de kruising tussen de H. Ridderstraat en de Zwanebloemstraat.

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk. Wie er meer over weet of camerabeelden heeft van het ongeluk, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7060. Vergeet hierbij niet het nummer 2023291889 te vermelden.