Politie op zoek naar voortvluchtige man vanwege schietpartij in Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar een 38-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij zaterdagmiddag in de Regulusstraat in de wijk Paddepoel.

De melding van een schietincident kwam rond 16.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “Wat er precies is gebeurd is nog onbekend”, vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. “Op dit moment lijkt het erop dat er daadwerkelijk is geschoten. Niemand is gewond geraakt. In de straat doen wij op dit moment onderzoek.” Nieuwsfotografen vertellen dat de straat is afgesloten, en dat onder ander een politiehond aanwezig is die helpt bij het veiligstellen van sporen. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing doen onderzoek.

Vanwege het schietincident is er een Burgernetactie op touw gezet. Bij deze actie wordt gevraagd uit te kijken naar de 38-jarige man. “Het gaat om een donker getinte man, die ongeveer 1.70 meter lang is, een licht baardje en snor heeft, en volledig in het zwart is gekleed. Hij draagt een zwarte pet, en witte sokken. Als hij geen pet op heeft, dan heeft hij een nagenoeg kale kop. Mensen die deze persoon zien wordt gevraagd direct 112 te bellen. Het nadrukkelijk verzoek is om de persoon niet zelf te benaderen.”