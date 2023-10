Politie gaat komende periode vaker controleren op fietslampjes: “Lampje is goedkoper dan een bon”

Foto: Daedalus uit nl, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1797698

Nu de dagen gaan korten gaat de politie vaker controleren op fietslampjes. Bij een controle afgelopen week in de binnenstad werden al zeventig bekeuringen uitgedeeld.

De politie meldt dat ze vaak zien dat er een noodsetje lampjes wordt gebruikt. Dit is niet strafbaar, maar deze lampjes zijn minder goed zichtbaar als het bijvoorbeeld straks mistig wordt. Wie zonder werkende fietslampjes wordt betrapt, riskeert een boete van zestig euro plus negen euro administratiekosten. “Zorg dat je goed zichtbaar bent. Controleer je verlichting. Een lampje is goedkoper dan een bon”, meldt de politie.

Voor fietsverlichting geldt dat de voorlamp altijd wit of geel moet zijn, en de achterlamp rood. De lamp moet recht vooruit, of recht achteruit, schijnen, en moet goed zichtbaar zijn. Losse lampjes mogen ook vastgemaakt zijn aan kleding of een tas. Een lampje op je hoofd, armen of benen mag niet. Daarnaast is het niet toegestaan dat lampjes knipperen.