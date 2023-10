PodiumZuid zondag van start: “Winterse variant van SterrebosLive”

In het gebouw van BSV De Helpen aan de Groenesteinlaan gaat zondag PodiumZuid van start. PodiumZuid is de winterse variant van SterrebosLive.

“Het gaat om een initiatief dat in 2018 ontstaan is”, vertelt de organisatie. “In de zomermaanden hebben we SterrebosLive, waarbij mensen kunnen genieten van mooie muziek in het Sterrebos. Maar als het koud en guur wordt, dan kan zoiets niet meer georganiseerd worden. Om de donkere periode te overbruggen is PodiumZuid bedacht. De concerten zijn kleinschaliger, en er is maximaal plaats voor 120 man.”

Op deze zondag bijten Roos Galgaard en Sebastiaan Wiering het spits af. Roos Galjaard heeft de afgelopen decennia furore gemaakt als zangeres en gitariste. Na een tijdlang muzikant geweest te zijn in zuidelijk Afrika, woont ze inmiddels alweer 28 jaar in de stad. De afgelopen tien jaar vormt ze samen met cellist Sebastiaan Wiering een muziekduo, waarbij ze in binnen- en buitenland optreden. In hun werken zijn invloeden uit de folk, pop, jazz en wereldmuziek te horen. Galgaard en Wiering zullen speciaal voor het optreden zondag een aantal extra muzikanten mee nemen.

PodiumZuid begint zondag om 15.00 uur.