Podcastmakers Nick Derks en Niels Wolters: “Ondernemen? Ga het gewoon doen!”

Foto: VuurKracht

Nick Derks en Niels Wolters hebben een podcast gestart, waarin ze jong en oud aansporen om te gaan ondernemen.



De mannen werken voor VuurKracht, een adviesbureau in ondernemerschap. Ze kregen elke dag vele leuke ondernemersverhalen te horen en wilden daar meer mee doen dan er alleen naar luisteren. “Wij dachten: ‘hoe mooi is het als we die verhalen naar buiten kunnen brengen zodat ondernemers kunnen leren van elkaar en kunnen zien waar anderen tegenaan lopen.'” Nick en Niels kwamen bijna tegelijkertijd op het idee om dat te gaan doen in een podcast, waarna al snel de voorbereidingen daarvoor werden gestart.

Ze vonden het belangrijk om een leuke podcast neer te zetten, op een laagdrempelige en gemoedelijke manier, zodat ondernemers het leuk vinden om er naar te luisteren. Daarnaast wilden ze ook aan ondernemers laten zien dat ze er niet alleen voor staan als ze een onderneming willen starten. “De verhalen zorgen voor herkenning van situaties, onder het motto ‘waar jij tegenaan loopt, lopen andere ondernemers ook tegenaan'”, vertelt Niels. En dat slaat aan: “We krijgen veel positieve reacties terug van de ondernemers en mensen om ons heen.”

Valkuilen

“Iemand die een onderneming start geeft aan dat hij graag van tevoren zoveel mogelijk geïnformeerd wil worden”, vertelt Nick, “Maar wat we terug krijgen van alle ondernemers is dat je jezelf wel zoveel kunt voorbereiden wat je wilt, maar als je uiteindelijk begonnen bent is alles anders. Dus ga het gewoon doen!”

In iedere podcast komt de BLT voor: dat is de Blunder, het Leermoment en de Tip. Zo was een ondernemer bezig met dekens die zichzelf opwarmen. Hij had het niet uitgebreid getest voordat hij ze in de markt bracht. “Toen hij die dekens ergens stond te verkopen, vloog een deken spontaan in de fik. Hij heeft toen alle dekens teruggenomen omdat er gevaar was dat die ook in de fik zouden kunnen vliegen”, herinnert Nick zich van de desbetreffende podcast. Het leermoment laat zich raden. En dé tip die ze van verreweg de meeste ondernemers krijgen te horen? “Ga het gewoon doen!”

Tien Podcasts zijn te beluisteren

Lekker Ondernemend De Podcast telt op dit moment tien afleveringen, o.a. over ondernemen als je nog studeert, hoe doe je jouw PR, over het werken met familie en conceptontwikkeling van een sterk merk en nog veel meer. Binnenkort zal er een podcast komen met een sterrenchef, die gaat vertellen over hoe hij en zijn team het elke dag weer moeten waarmaken om de Michelin-ster waardig te zijn. “Ik kijk er ontzettend naar uit om dat te gaan doen”, vertelt Nick.