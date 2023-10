Podcastmakers halen met wandelactie naar Leeuwarden ruim 8.600 euro op: “We zijn super trots”

Foto: eigen foto

Het is podcastmakers Thijs Faber en Maarten Siepel van ‘Kon Veel Minder de Podcast’ gelukt om Leeuwarden te bereiken. Zaterdag vertrokken ze lopend vanaf de Grote Markt om met hun wandeltocht geld op te halen voor gezinnen die het niet zo breed hebben.

Hoi Maarten! Er kan nog een aantal uren gedoneerd worden, maar inmiddels staat er al ruim 8.600 euro op de teller …

“Het is ongelofelijk hè? Toen we dit avontuur begonnen, toen hebben we het doel gesteld op 5.600 euro. De afstand van Groningen naar Leeuwarden is 56 kilometer. We dachten 100 euro per kilometer, dan komen we op een mooi bedrag. Afgelopen vrijdag behaalden we dit doel af. Gisteren gingen we richting de 7.500 euro en nu zitten we al op 8.649 euro. Het is echt geweldig en een heel mooi bedrag. We zijn heel trots.”

Het geld gaat ook naar het goede doel …

“Dat klopt. Het gaat naar de stichting ‘Laat Ons Weer Eens Samen Juichen’. Deze stichting is drie jaar geleden opgericht door FC Groningen en supporters met als doel om seizoenkaarten van de FC te kunnen geven aan gezinnen die het niet zo breed hebben. Hoeveel mensen we hier nu precies mee kunnen helpen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel een groot aantal.”

Gisteravond sprak ik ook met je. Jullie waren toen net over de helft, en zaten aan een Chinese maaltijd in Buitenpost. Hoe is het daarna verder gegaan?

“We zijn daarna weer gaan lopen. We zijn doorgegaan tot ongeveer 01.00 uur. En dat waren wel de moeilijkste kilometer. Je loopt in het donker. En op sommige momenten dachten we echt, waar zijn we aan begonnen? Waar zijn we? Wat doen we hier? Maar het was heel fijn dat we juist tijdens die uren steun kregen. De supporterscoördinator van FC Groningen liep met ons mee, en ook mijn vriendin wandelde mee. Dat was heel mooi. In het begin van de nacht zijn we gestopt. We waren toen in de buurt van Feanwâlden. Omdat het daarna flink ging regenen, zijn we teruggegaan, in de auto, naar een overnachtingsplek in Buitenpost, waar we een aantal uurtjes konden gaan slapen.”

Kun je dan een beetje slapen?

“Nou, een beetje. De rust is wel even heel prettig. Na ongeveer 3,5 uur slapen ging de wekker weer, zodat we rond 04.00 uur verder konden. In Hurdegaryp stond een lekker ontbijt klaar, en rond 11.00 uur kwamen we aan bij het Cambuurstadion aan het Cambuurplein. Dat was heel mooi. Leden van de supportersvereniging stonden te wachten. En ook de supporterscoördinator. En ook medewerkers van Cambuur waren aanwezig. Cambuur had voor ons ook een uitgebreide lunch klaar staan met lekkere broodjes. Dat was gewoon super aardig. Ook heel mooi dat er door de club uit Leeuwarden met ons is meegeleefd.”

Je klinkt nog behoorlijk energierijk. Hoe gaat het met Thijs?

“Met Thijs gaat het nu weer goed, maar hij heeft moeilijke kilometers gekend. En ik moet wel eerlijk zijn. De laatste kilometers hebben we beide op ons tandvlees gedaan. Het is heel gek: het eindpunt is in zicht, maar je moet dan toch nog een aantal kilometers. En die zijn lastig en moeilijk. Na de wedstrijd zijn we trouwens in de auto weer teruggegaan naar Groningen, haha.”

Als je zo terugblikt. Is dan gisteravond de moeilijkste fase geweest?

“Ja. We liepen van Gerkeskleaster, Twizel naar Noardburgum. En je loopt dan via landweggetjes. Je ziet niks, er is niks, het is donker en koud. En ondertussen weet je dat Leeuwarden nog een heel eind lopen is. Het was een bijzondere ervaring, met uiteindelijk een geweldig resultaat, een heel mooi bedrag, en onderweg hebben we veel steun gekregen.”

Je hebt het over resultaat. Wil je het ook nog hebben over de wedstrijd die in Leeuwarden werd gespeeld, of kunnen we beter zeggen dat er in ieder geval twee mensen wel gepresteerd hebben?

“Iemand kwam vandaag naar ons toe, en die zei, wat doen jullie de mensen aan die straks door onze actie een seizoenkaart krijgen en naar deze wedstrijden moeten kijken? Dat is zwarte humor. Het is jammer dat we verloren hebben. Maar het is wat het is. We hebben vandaag zulke leuke reacties gekregen. Ik denk dat het heel verbroederend werkt. En dat is ook veel waard.”

Het bedrag wordt in de komende dagen overhandigd aan de stichting. Zondagavond kan er in ieder geval nog een donatie worden gedaan op deze website.