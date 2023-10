Platina jubileum Nobelprijs Frits Zernike gevierd met 70 microscopen op zeventig plekken

Over een maand viert de Faculteit Science en Engineering van de RUG dat het (op 4 november) zeventig jaar geleden is dat Frits Zernike de Nobelprijs voor de natuurkunde won. Dat gebeurt met 70 microscopen op 70 plekken in de provincie, waarmee bezoekers hun eigen objecten mee kunnen bestuderen.

In onze gemeente doen onder meer het Museum aan de A, het Universiteitsmuseum, de Hortus en Biotoop in Haren, De Jonge Onderzoekers, het LeRoy wijkhuis in Lewenborg, het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap, het kerkje in Engelbert en de Korenmolen Wilhelmina in Noorderhogebrug mee aan de viering van het platina jubileum van Zernike’s Nobelprijs.

Op 4 november 2023 viert Stad en Ommeland, van Lauwersoog tot Bourtange, het platina jubileum van de Nobelprijs Natuurkunde van Frits Zernike. Op bijna 70 bijzondere plekken staan 70 microscopen opgesteld om de micro-wereld te ontdekken. Bezoekers worden aangemoedigd zelf objecten ter studie mee te brengen. Op 10 plekken (onder meer de Hortus en bij de Jonge Onderzoekers) staat ook een fase contrast microscoop van de internationaal toonaangevende firma Zeiss, gebaseerd op de uitvinding van Frits Zernike.

Naast de tien ‘gewone’ microscopen kunnen bezoekers ook gebruik maken van tien fase contrast microscopen, de uitvinding waarvoor Zernike zijn Nobelprijs kreeg. Deze staan op 4 november onder meer bij de Hortus en de Jonge Onderzoekers in onze gemeente. Het Universiteitsmuseum heeft daarnaast een extra speciaal exemplaar: een microscoop uit het familiearchief van Zernike. Op 4 november zijn ook de centra voor electronenmicroscopie, zowel bij het UMCG als bij de RUG, geopend voor publiek.

Frits Zernike (1888 – 1966) kreeg op 4 november 1953 de Nobelprijs Natuurkunde, voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. Dit instrument maakt het mogelijk om cellen en bacteriën te bekijken terwijl ze nog in leven zijn. Voor het eerst kon het proces van celdeling onder de microscoop worden bestudeerd. De uitvinding van Zernike betekende daarom een doorbraak voor de medische en biologische wetenschappen.

Meer informatie over de viering van het jubileum is hier te vinden. Op de site van de organisatie zijn ook openingstijden en locaties te vinden.