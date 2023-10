Plan om kansengelijkheid in onderwijs te bevorderen wordt breed omarmd, politiek zoekt wel hogere versnelling

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een maatschappelijk akkoord om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, wordt door de gemeenteraad breed omarmd. Wel wil een merendeel van de fracties dat er op bepaalde thema’s meer snelheid wordt gemaakt.

De afspraken in het maatschappelijk akkoord zijn ondertekend door een groot aantal scholen in de gemeente. Het bevat een visie tot 2040, waardoor duidelijk is waar de komende zeventien jaar aan gewerkt kan worden. Het akkoord zorgt ervoor dat kinderen een eerlijke kans hebben om zich te ontwikkelen en om hun toekomst op te bouwen. Deze kansen moeten voor iedereen gelijk zijn, waarbij er geen verschil mag zitten tussen wijken. Om dit te bereiken, zijn er een aantal afspraken gemaakt, zoals meer ondersteuning voor scholen, maar ook om ouders meer bij scholen te betrekken. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Ik ben super trots dat we dit akkoord hebben. Het onderwijs heeft punten ingebracht, wij hebben punten ingebracht. Kansenongelijkheid gaat ons aan het hart, waarbij school een oplossing is voor veel problemen die in de samenleving spelen.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Segregatie in het onderwijs neemt toe”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij maken ons grote zorgen omdat wij zien dat de onderwijssegregatie de afgelopen jaren juist aan het toenemen is. Het aantal kinderen met verschillende achtergronden in één klas neemt af. De wethouder ziet dat ook, en zegt te streven naar een gemengd leerlingenbestand. Daarbij moet echter wel geconstateerd worden dat daar nu nog niet zoveel verandering in zit. Er moet meer gebeuren, waarbij echter de mogelijkheden beperkt zijn. Dat is een grote zorg, ook als we kijken naar wat er in de samenleving gebeurt. Daarom zijn we ook groot voorstander van een centraal inschrijfsysteem. Dat moet er zo snel mogelijk komen.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Scholen willen zelf graag over gegevens beschikken”

En dat centrale inschrijfsysteem wordt vrijwel door alle fracties benoemd. Voorlopig komt dat er echter niet. Wethouder Bloemhoff daar over: “Soms lukt het niet altijd om extra stappen te zetten. In Amsterdam wordt hier bijvoorbeeld wel mee gewerkt. Waar het over gaat is de bureaucratie. Scholen willen zelf over gegevens beschikken.” Een centraal inschrijfsysteem voor scholen is een systeem waarmee ouders hun kinderen kunnen aanmelden voor een school. In plaats van dat ouders zich individueel bij elke school moeten aanmelden, kunnen ze zich aanmelden via een centraal systeem. Dit systeem houdt bij hoeveel aanmeldingen er zijn voor elke school en plaatst kinderen vervolgens op basis van een aantal criteria, zoals afstand tot huis, geboortedatum en voorrangsregelingen.

Justine Jones (GroenLinks): “Black Lives Matter heeft ons veel duidelijk gemaakt”

Justine Jones van GroenLinks: “Ik ben heel blij met dit akkoord. Het is ook nodig omdat er in onze samenleving veel gebeurt. Black Lives Matter heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt dat we kansengelijkheid moeten bieden. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die door iedereen gevoeld wordt. Het is belangrijk dat we stappen gaan zetten, waarbij ik voor wil stellen om ieder schooljaar een stap te zetten richting een centraal aanmeldsysteem. Wel ben ik benieuwd hoe we dit gaan monitoren? Kunnen we het proces om de vier jaar herijken?”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Samenwerking met stichting Move zou verrijkend zijn”

Pablo Vermerris van Student & Stad: “Het is een mooi plan, maar we missen een beetje de ambitie. Naast de uniforme afspraken, zou het toch wel heel mooi zijn dat er gewerkt kan worden richting een centraal aanmeldsysteem. Die stappen missen we nu. Daarnaast denken wij als fractie dat een samenwerking met stichting Move verrijkend kan zijn. Move is een organisatie die zich inzet op kansengelijkheid. Kortom: het is een mooi initiatief, maar we zouden graag wat meer ambitie willen zien.”

Kansenongelijkheid aanpakken

Om de kansenongelijkheid aan te pakken zijn door de gemeente en tal van scholen afspraken gemaakt. Zo wil men gaan werken met vriendschapsscholen. Dit is een project waarbij contacten tussen scholen bevorderd worden, en kinderen, met verschillende achtergronden, met elkaar in contact komen. Er gaat gewerkt worden met brede brugklassen, waarbij kinderen van verschillende niveaus in één klas worden geplaatst. Schoolkosten zullen beperkt worden. En er gaat gewerkt worden met brugfunctionarissen. Die moeten de afstand tussen ouders en school verkleinen. Vooraleerst gebeurt dit alleen op de basisschool, maar verschillende fracties willen dit ook invoeren op de middelbare school. Bloemhoff: “Voor deze functionarissen wordt extra budget uitgetrokken. Ook het ministerie heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld.”

Jalt de Haan (CDA): “Vrijheid van onderwijs is een groot goed”

Jalt de Haan van het CDA: “Mijn fractie is heel erg blij met het akkoord. Het is ook heel erg mooi dat het gedragen wordt door veel schoolbesturen, helaas nog niet door iedereen. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, en dat moet gewaarborgd blijven. Wij zijn het met de kritiek eens dat het jammer is dat het centrale aanmeldsysteem niet gedragen wordt door het onderwijs. Wel zijn we heel positief over de brugfunctionaris en de verlengde schooldag. En ik zou hier nog twee werkbezoeken willen aanhalen. Onlangs heb ik Together Groningen bezocht. Vrijwilligers die na schooltijd huiswerkbegeleiding geven, terwijl de ouders in een andere ruimte hulp krijgen bij het vinden van werk. Een mooi voorbeeld vanuit de samenwerking. En onlangs was ik op het Leon van Gelder. Een heel mooi voorbeeld hoe verschillende onderwijsniveaus in één klas kunnen zitten. Het zou mooi zijn dat havo en vwo hier nog aan toegevoegd kunnen worden.”

Marcel den Os (Stadspartij 100% voor Groningen): “Inzetten op muziekonderwijs”

Stadspartij 100% voor Groningen is het daar mee eens. Marcel den Os: “Gelijke kansen zijn erg belangrijk, waarbij ik specifiek de voorschoolse opvang even wil benoemen. Kinderen uit verschillende gezinnen, uit verschillende wijken, die in aanraking met elkaar komen. Dit is nu zestien uur per week, maar wat ons betreft mag dit ook twintig uur per week worden. Ook het samen laten werken van scholen is een mooie kans. Samen deel laten nemen aan sportevenementen. Of door in te zetten op muziekonderwijs. Dat zou nog veel meer in het akkoord naar voren mogen komen.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Voortgang monitoren”

Wethouder Bloemhoff is in haar nopjes met de geluiden ze hoort vanuit de raad. “Het is heel mooi dat het zo breed gedragen wordt. De partners willen graag door, en datzelfde geluid hoor ik hier ook.” Bloemhoff komt ook met verschillende toezeggingen: “Het inzetten van brugfunctionarissen in het voortgezet onderwijs ga ik onderzoeken. Ook de opmerking van Student & Stad, met betrekking tot de stichting Move, wil ik gaan onderzoeken wat daar de winst van kan zijn. Ook de opmerking van GroenLinks om de voortgang te monitoren, om het om de vier jaar tegen het licht te houden, lijkt me een heel goed punt.”

Motie vreemd

Het centraal aanmeldsysteem blijft echter de gemoederen bezig houden. Lo-A-Njoe: “In andere steden, waaronder Amsterdam, werken ze wel met dit systeem. Waarom kan dit hier niet?” Bloemhoff: “De persoon die dit in Amsterdam heeft opgezet hebben we juist naar Groningen gehaald. Ik ga hier op terugkomen.” De fractie van D66 overweegt echter om bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie vreemd in te dienen, om dit centrale aanmeldsysteem toch in te voeren.