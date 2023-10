PKC’83 opnieuw ruim onderuit, Oranje Nassau wint nipt

PKC'83 verloor verdiend van DZOH (Foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse van het amateurvoetbal bleef PKC’83 puntloos, het verloor thuis met 1-4 van DZOH. Oranje Nassau won uit bij Hoogezand met 0-1 en doet bovenin mee.

PKC’83-DZOH 1-4 (1-2)

PKC’83 had na een moeizame openingsfase, waarin het grotendeels op eigen helft terug gedrukt werd, een aardige meevaller. Na een spelhervatting leed DZOH (uit Emmen) achterin knullig balverlies, Fahim Bellghroub stuitte vervolgens nog op DZOH keeper Banga, maar Kay Bootsma benutte de rebound, 1-0 in de 14′ minuut. De vreugde duurde echter niet lang, vier minuten later maakte Max Heijnen er met een bekeken schot 1-1 van. Gaandeweg de eerste helft wist PKC zich wat meer onder de druk van DZOH vandaan te spelen. DZOH bleef echter de betere en voetbalde makkelijker. De beste kans voor PKC’83 bleef onbenut. Rob Schokker schoot in de 39′ minuut in vrije positie ruim over. Een minuut later was DZOH dichtbij de voorsprong, maar nu ging de bal net voorlangs. Op slag van rust dan nog een tegenvaller voor PKC’83. Een struikelpartij in de PKC’83 zestien leverde DZOH een op het oog wat makkelijk gegeven penalty op. Joël Zweerink bleef kalm en schoot raak, 1-2.

De knock out voor PKC’83 werd in de 53′ minuut uitgedeeld, balverlies op het middenveld leverde een gevaarlijke tegenstoot op. Björn Jansen werd vrij voor de keeper gezet en hij schoot de bal in de verre hoek binnen, 1-3. Negen minuten later leek het 1-4 te worden, maar de goal werd afgekeurd, vermeend buitenspel waarbij de DZOH’ers er van overtuigd waren dat het dat niet was.

Bij PKC’83 liep het niet, was er de nodige irritatie over en weer en de geleverde strijd om de 2-3 te maken leverde weinig op. Sterker, DZOH verzuimde verder uit te lopen, het kreeg daar een aantal grote kansen toe. Drie minuten voor tijd was het alsnog raak en hoe! Aron Timmerman mocht aan de zijkant een vrije trap nemen en schoot de bal in één keer op doel. De bal viel hard en hoog net onder de lat binnen, 1-4.

PKC’83 staat na drie duels op nul punten met een doelsaldo van 3 voor en 11 tegen. Volgende week is PKC’83 vrij.

Hoogezand-Oranje Nassau (0-1) 0-1

Oranje Nassau boekte zijn tweede zege door bij Hoogezand met 0-1 te winnen. Het duurde een half uur voor ON de eerste kansen mocht noteren, drie minuten voor rust was het ook daadwerkelijk raak. Rémon Schutte punterde bij een rommelige situatie raak, 0-1. Na rust had ON aanvankelijk het meeste balbezit, pas in de slotfase drong Hoogezand aan, maar ON trok de zege over de streep en komt zo op zeven punten uit drie duels. Volgend weekend speelt ON thuis tegen HZVV, die hebben zes uit twee en worden beschouwd als één van de titelkandidaten.

GRC is dit weekend vrij, GVAV Rapiditas speelt zondag thuis tegen WVV en Velocitas gaat op bezoek bij SVBO.