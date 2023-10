Piepende rookmelder in woning laat brandweer in actie komen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondag aan het einde van de middag in actie komen in de Akerkstraat voor een piepende rookmelder. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een piepende rookmelder, die werd gehoord, kwam rond 17.45 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Aan de buitenzijde is de rookmelder duidelijk te horen”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben de deur geforceerd om in de woning een controle uit te voeren. In de woning werd niets aangetroffen.” De rookmelder werd door de brandweerlieden uitgeschakeld.

De brandweer adviseert om elke maand de rookmelders in je woning te controleren. In elke rookmelder zit een lichtgevoelige cel. Deze cel, een sensor, is gevoelig voor stof. Bij te veel stof op, en in de rookmelder, werkt deze niet goed meer, of gaat ongewenst af. Het advies is daarom om elke maand even met een stofdoek of stofzuiger langs de melder te gaan. Daarnaast is het slim om de rookmelder elke maand te testen, zodat duidelijk wordt of de batterij al aan vervanging toe is.