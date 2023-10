Petitie om EdanZ te redden ruim 2.000 keer ondertekend: ‘Het is een unieke plek!’

De petitie om EdanZ te behouden aan de Van Oldenbarneveltlaan in De Hoogte is ruim tweeduizend keer ondertekend. Shivani Herwig, een van de organisatoren van actiecomité EdanZ Open, is blij met de aandacht voor het centrum. “We hopen dat de gemeente inziet dat het een bijzondere plek is.”

EdanZ is een ontmoetingsplek waar op dagelijkse basis verschillende activiteiten en cursussen te vinden zijn. Het centrum zit sinds een aantal jaren in voormalig schoolgebouw Het Karrepad. De gemeente wil een andere invulling geven aan het pand en heeft daarom besloten om het huurcontract met EdanZ op te zeggen. In eerste instantie zou dit al op 1 januari 2024 zijn, maar wethouder Philip Broeksma gaf afgelopen woensdag aan dat huurders meer tijd krijgen om een nieuw onderkomen te vinden.

Broeksma lichtte toe waarom er een andere invulling wordt gegeven aan het pand: “Dat we een laagdrempelige en uitnodigende functie willen realiseren, is onderdeel van de sociale wijkvernieuwing. Dat is een kans die we willen benutten. Daarom hebben we het contract met EdanZ beëindigd, omdat we zelf meer sturing willen geven aan het proces, dat er ook echt iets voor de wijk ontstaat.”

‘Dat vind ik het unieke van EdanZ’

“Het kwam als een grote schok bij ons binnen”, zegt Herwig van actiecomité EdanZ Open. “Ik ben ook een vaste huurder. Ik geef al mijn cursussen hier en heb geen idee waar ik heen moet. Ook vrijwilligers hebben dan geen andere plek waar ze zich zo verbonden kunnen voelen. Dit geldt ook voor de mensen die voor al die activiteiten komen.”

Els Brouwer is een van die mensen. Naast dat ze regelmatig deelneemt aan de activiteiten, is ze ook vrijwilliger. “Bijvoorbeeld, als je ergens anders in de stad naar een yogales gaat, ga je daarna weer naar je huis en zit je misschien alleen thuis. Als je hier een cursus hebt gedaan, vind je hier een plek waar je kunt gaan zitten, een kopje koffie kan drinken en met mensen kan praten.”

“Dit is een hele veilige plek”, vervolgt Brouwer. “Ongeacht land van herkomst, gender of leeftijd. Het is voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk. Dat vind ik het unieke van EdanZ.”

‘De gemeente moet de potentie gebruiken’

Janneke Carmelia woont in De Hoogte en vindt het ook van belang dat EdanZ in de buurt blijft. “Het is een huiskamer voor de wijk. Maar het is ook een plek die mensen buiten de wijk trekt. Ik denk dat het belangrijk is dat je die mix hebt om deze wijk interessant en levend te houden.

De buurtbewoonster vindt dat de gemeente de beslissing moet heroverwegen. “Ik denk dat ze de potentie moeten gebruiken van wat er is en dat versterken. Het is oerzonde als je dit weghaalt en deze mensen ook weggaan.”