Petitie om EdanZ te redden al duizend keer getekend

Foto: Google Maps

Een petitie om EdanZ toekomst te geven is in twee dagen tijd al duizend keer getekend. De organisatie dreigt haar gebouw in de wijk De Hoogte aan het einde van het jaar te moeten verlaten.

EdanZ zit sinds een aantal jaren in voormalig schoolgebouw Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan. “De gemeente wil ons huurcontract per 1 januari 2024 opzeggen”, schrijft de organisatie. “EdanZ is een uniek centrum in de regio. Met dit besluit worden vrijwilligers, bezoekers en zzp’ers, zonder dat er een alternatief wordt geboden, op straat gezet. Wij vinden dat EdanZ van groot maatschappelijk belang is, waarbij, naast buurtbewoners, ook veel mensen langs komen om op zoek te gaan naar persoonlijke groei, herstel en participatie. Het is een huiskamer waar iedereen zich welkom voelt.”

Volgens EdanZ wil de gemeente in het gebouw een buurthuis realiseren. “Maar het Cortinghuis heeft die functie al. Wij hopen dat er een manier gevonden wordt om de huidige community en activiteiten bij EdanZ voort te zetten, en dat EdanZ gered wordt.” EdanZ biedt de mogelijkheid om te ontmoeten, te ontwikkelingen, te groeien en te werken. Sinds de oprichting wordt er als een gemeenschap samen gewerkt. Er worden workshops gehouden, maar ook kunnen mensen hun talenten aanbieden waarmee ze bijdragen aan de groei van anderen en van zichzelf.

De petitie is op deze pagina te vinden.