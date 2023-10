Pech voor Top Dutch Solar Racing, zonnedak van auto afgeblazen

Foto: Top Dutch Solar Racing. Schade aan Green Thunder

Het Groningse team Top Dutch Solar Racing heeft in Australië een flinke tegenslag gehad. Het zonnedek van hun zonneauto is er afgeblazen.

Dat gebeurde woensdag tijdens hun reis naar Darwin, terwijl ze de race omstandigheden van de Bridgestone World Solar Challenge aan het nabootsen waren. Hun voertuig, Green Thunder, had net diverse reparaties ondergaan.

Bij het incident raakte niemand gewond, maar de schrik zat er wel goed in bij de deelnemers aan de race voor auto’s op zonne-energie.

Teleurstelling

“Het was een grote teleurstelling om de auto in een beschadigde staat te zien”, aldus teammanager Rick Eichelsheim. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt en konden we de auto op een veilige plek parkeren. Het aanzicht van de auto met een gebroken canopy en beschadigd zonnedek was verschrikkelijk om te zien, maar ook alle uren aan werk die in dit dek heeft gezeten maakt het nog erger”.

Volgens Eichelsheim kan de auto gerepareerd worden: “Na het verwerken van de tegenslag zijn we als team bezig gegaan met het bestuderen van de schade en werd er weer aan de auto gewerkt. We zijn er van overtuigd dat we deze tegenslag kunnen overwinnen”.

Top Dutch Solar Racing bestaat uit studenten van de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en MBO opleidingen. Zij brengen allemaal hun eigen kennis in om van de race in Australië eind deze maand een succes te maken.