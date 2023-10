Paula Lambeck vertrekt als directeur bij Kunstpunt Groningen

Paula Lambeck - Foto: Siese Veenstra

Na bijna vijf jaar legt Paula Lambeck haar functie als directeur bij Kunstpunt Groningen neer. Lambeck verruilt de kunstorganisatie per 1 december voor een baan als regiomanager bij het COA.

“Bij mijn aanstelling heb ik mezelf ten doel gesteld een heldere koers in te zetten en een stevige positie in het veld in te nemen”, vertelt Lambeck over haar aanstaande vertrek. “En dat is gelukt. Kunstpunt is een fantastische organisatie die na een aantal intensieve jaren een sterke basis heeft opgebouwd met een bevlogen en professioneel team. Voor mij is het nu tijd om verder te gaan.”

De oud-wethouder in de voormalige gemeente Haren (VVD) staat sinds 2019 aan het roer bij Kunstpunt Groningen, kort nadat het (toen nog CBK Groningen) verzelfstandigde. “Er speelden toen lastige zaken”, vertelt Lambeck. “De nieuwe verzelfstandigde situatie en de coronajaren brachten uitdagingen met zich mee maar met ons creatieve team zijn we daar goed uitgekomen.”

De Raad van Toezicht laat weten het vertrek van Lambeck te betreuren. “Ze laat een bruisend Kunstpunt achter en dat is mede haar verdienste”, aldus voorzitter Jan Cooijmans. “We wensen haar al het goede toe bij haar nieuwe uitdaging.”

De Raad van Toezicht gaat op korte termijn op zoek naar een geschikte opvolger.