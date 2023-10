Partij voor het Noorden pleit voor regionale functie voor EdanZ in plaats van huuropzegging

Foto: Google Maps

De Partij voor het Noorden vindt het niet kunnen dat er voorbij wordt gegaan aan de huurders van EdanZ in het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan die er cursussen en andere activiteiten aanbieden.

EdanZ zit sinds een aantal jaren in voormalig schoolgebouw Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan. De gemeente wil nu het huurcontract van EdanZ opzeggen, omdat er niet genoeg buurbewoners naar centrum komen. In het oude schoolgebouw komt nu een gemeentelijk buurtcentrum, zo stelt EdanZ. Het centrum is een petitie gestart voor lijfsbehoud.

De ondernemers en de gebruikers van het pand zijn de dupe hiervan, stelt de Partij voor het Noorden. De fractie stelt woensdagmiddag vragen over de kwestie aan het college. “Wij vinden het niet kunnen dat er zomaar voorbij wordt gegaan aan de huurders die er cursussen en andere activiteiten aanbieden”, aldus raadslid Evelien Bernabela van de Partij vóór het Noorden. “Daarnaast zit er al een buurthuis in De Hoogte, BSV de Hoogte aan de Borgwal. Als er ook een in het pand aan de van Oldenbarneveltlaan komt dan zouden er twee buurthuizen dicht bij elkaar zijn.”