Paddepoel en Selwerd dromen van ontmoetingstuin naast De Fontein: “Bankjes, appelbomen en insectenhotel”

Daniël geeft de plantjes in de Volkshortus Selwerd water. Foto: ingezonden / eigen foto

Als het aan bewoners in de wijken Paddepoel en Selwerd ligt wordt een grasveld naast De Fonteinkerk, aan de Eikenlaan, omgetoverd in een ontmoetingstuin waar de biodiversiteit alle ruimte krijgt. Dat bleek zaterdag tijdens een Groene Wijksafari die in de wijken werd gehouden.

“We hebben zaterdag een wandeling door de wijken gemaakt, langs allerlei initiatieven waar bewoners met vergroenen bezig zijn”, vertelt Els Struiving van het Wijkpaleis Paddepoel. “Aan de Plutolaan hebben we moestuinbakken bekeken. En daar hoort een mooi verhaal bij. Eén van de bewoners heeft een cavia. De eigenaar was op zoek naar voedsel voor zijn huisdier, en wilde proberen of dat ook zelfvoorzienend kon. En zo ontstond het idee om moestuinbakken, die op poten staan, te plaatsen, waar bijvoorbeeld afgelopen zomer zonnebloemen hebben gebloeid. Gepelde zonnebloempitjes zijn heel geschikt als voer voor een cavia. Een heel mooi initiatief.”

“Mooie tuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar Pieterpadlopers kunnen uitrusten”

Tijdens de wandeling werd ook buurtkerk De Fontein aangedaan. “Naast de kerk ligt een groot grasveld dat in eigendom is van de kerk. En al langer wordt er gesproken en nagedacht om daar iets mee te doen. Er zijn ook al wat initiatieven genomen. Zo zijn er de afgelopen jaren bijvoorbeeld appelbomen en dahlia’s geplant. Maar het gevoel, onder bewoners en organisaties, heerst dat er meer mogelijk is. Zo denken we na om er een mooie ontmoetingstuin van te maken. Met brede paden, waardoor het ook toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn. Maar er moeten ook bankjes komen en veel biodiversiteit. Het idee is dat er een mooie plek ontstaat waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar bijvoorbeeld ook wandelaars van het Pieterpad even kunnen uitrusten.”

Educatie

Struiving denkt dat er ook mooie effecten kunnen ontstaan: “De Fonteinkerk heeft al een hele mooie positie in de wijk. Er zijn veel gebruikers en er gebeuren mooie dingen. Er is bijvoorbeeld een dokterspraktijk gevestigd, maar ook kinderen krijgen er huiswerkbegeleiding. Hoe mooi zou het zijn als er ook een stukje educatie ontstaat. Dat kinderen de tuin in kunnen, er kunnen spelen, maar er ook kunnen leren. Zodat ze ook echt iets mee gaan krijgen over de natuur?”

“We denken na over fondsenwerving”

Of de plannen doorgaan hangt af van de financiering: “Het aanleggen van een pad, en het plaatsen van bankjes, dat zijn de duurste onderdelen. Vanuit de wijkraden kunnen we wellicht een bijdrage doen. En er wordt nagedacht over fondsenwerving. Een crowdfundingsactie is nu nog niet aan de orde. Wellicht in de toekomst, maar dit vraagt veel organisatie.”

“De tuin moet ook onderhouden worden”

De bedoeling is om er ook een tuin van de toekomst van te maken. Struiving: “Er zijn in den lande vaker van zulke initiatieven. Met veel enthousiasme wordt het dan opgetuigd. Maar na een aantal jaren, als de initiatiefnemers verhuizen, of zij het onderhoudswerk niet meer kunnen doen, dan overwoekeren zulke tuinen. Dat willen wij voorkomen. Het moet gedragen worden door de wijk, en met elkaar zal het onderhoud gedaan moeten worden, waarbij deze taak ook over wordt gedragen aan toekomstige generaties. Een mooi voorbeeld is de Volkshortus in Selwerd. Daar hebben we ook een bezoek aan gebracht. Daar is een kas neergezet, en gebeuren mooie dingen. Maar na verloop van tijd bleek er niemand te zijn die de plantjes, die gebracht waren, kon verzorgen. Gelukkig zijn er nu vrijwilligers, die dat met veel enthousiasme op hebben gepakt.”

“In de toekomst wellicht samen jam maken?”

De vraag of er ook een eetbare tuin moet gaan ontstaan: “Er staan al appelbomen. En de bedoeling is dat er meer fruitbomen gaan komen. Maar als je bedoelt dat we als buurtbewoners ook samen jam gaan maken. Dat klinkt heel leuk, en dat zou ook weer iets kunnen zijn wat bewoners dichter bij elkaar kan brengen, maar daar ligt niet de eerste prioriteit. We denken aan een mooie tuin, met een egelhuisje, met een insectenhotel, en mooie planten, die de biodiversiteit stimuleren. Daar ligt het hoofddoel.”