Overwegend bewolkt maar vrijwel droog weekend met koude dip op zondag

Foto: Joris van Tweel

Kijkend naar de lucht boven Groningen verandert er komend weekend vrij weinig. Wolkenvelden voeren de boventoon, met af een toe een doorbrekende zon. Op een klein spatje regen op zaterdagochtend na blijft het droog. De temperatuur doet niet mee met de stabiliteit, met een flinke dip op zondag.

Volgens weerman Johan Kamphuis is er zaterdagochtend nog kans op een buitje, maar blijft de rest van de eerste weekenddag zo goed als droog: “Er is veel bewolking, maar de zon breekt wel af en toe door. Het wordt 19 of 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Zondag is het met 15 of 16 graden een stuk koeler. Het blijft wel droog en wolken en een aantal opklaringen wisselen elkaar af. De wind is gaan liggen en waait zwak uit het noordoosten.”

De temperatuur schommelt maandag terug naar inmiddels vertrouwde waardes, voorspelt Kamphuis: “Maandag wordt het 19 of 20 graden. Het blijft droog en er is af en toe zon bij een matige westenwind. Dinsdag zijn er zelfs flinke perioden met zon en wordt het met 21 of 22 graden opnieuw een stukje warmer. Woensdag begint ook met flink wat zon, maar de bewolking neemt toe, net als de wind. Het wordt 20 of 21 graden. In de avond volgt regen, waarna het donderdag een stuk koeler is.”