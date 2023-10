Over twee weken geen folders meer in Groningse brievenbussen zonder expliciete toestemming

Foto via pxhere.com

Over twee weken mogen bedrijven niet langer folders in een brievenbus stoppen zonder expliciete toestemming van de bewoners van de gemeente Groningen. Bewoners die wel folders willen, kunnen dat aangeven met een nieuwe brievenbussticker.

De gemeente besloot in 2021 al dat het ongevraagd verspreiden van reclamedrukwerk niet duurzaam is. De afgelopen twee jaar hebben de bedrijven de tijd gehad om zich aan de maatregel aan te passen, als ze dat willen. Nu is het moment aangebroken waarop er alleen nog drukwerk in brievenbussen mag waar een ‘JA-JA’-sticker op zit.

De stickers (JA-JA en NEE-NEE) zijn gratis af te halen bij de gemeente (klik hier). Wie wel papieren reclame wil, plakt een JA-JA sticker op de brievenbus. Met de NEE-NEE sticker valt er helemaal geen ongeadresseerd drukwerk meer in de bus.

Wie geen sticker plakt (Of een NEE-JA sticker plakt) krijgt nog wel buurtkranten, huis-aan-huisbladen en flyers van niet-commerciële instellingen in de bus. Zonder sticker vallen er alleen geen folders van bedrijven meer op de mat.