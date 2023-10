De muziek van Pieter Bregman over ouder en wijzer worden

Pieter Bregman

Pieter is een singer-songwriter van 63 jaar oud. Onder zijn artiestennaam Pete Bregman schrijft hij nummers die samen een album gaan vormen.

Het album zal gaan over ouder worden en wat dat met je doet als mens. Om hier meer over te vertellen, hebben we Pieter Bregman in de studio. De afgelopen tijd heeft hij drie nummers uitgebracht waaronder ‘These Dreams Will Fade’, ‘Look At Me Now’ en ‘It Will Embrace You’.

Werken aan een album

Het eerste nummer ‘These Dreams Will Fade’ gaat over het hebben van idealen wanneer je jong bent. ‘Ik heb kinderen van in de twintig. Die willen de wereld ontdekken, verliefd worden en een baan vinden.’ ‘Wanneer je ouder wordt, heb je steeds minder dromen. De wilde energie gaat er een beetje af.’

Het tweede nummer heet ‘Look At Me Now’. In het nummer ‘Old Man’ van Neil Young zingt de artiest tegen een oude man met de boodschap: ik ben zoals jij vroeger was. ‘Ik doe het andersom’, vertelt Pieter. ‘Ik ben een oude man die zingt voor een jonger persoon met de boodschap: zo zie jij er over 40 jaar uit.’

‘I Will Embrace You’ is het derde nummer dat is uitgebracht en gaat over in vrede sterven. ‘Mijn moeder is in vrede gestorven’, vertelt Pieter en dat was de inspiratie voor het nummer. ‘Als je ouder wordt, is doodgaan een thema. Ik wil ook gaan schrijven over wat er in je hoofd gebeurt tijdens het ouder worden.’

Vroeger gitaarles

Pieter was ooit begonnen met gitaarles toen hij twaalf jaar was. Pas toen zijn zoon een gitaar kreeg, laaide de liefde voor muziek maken weer op. De drie singles die hij heeft uitgebracht, worden onderdeel van het album. ‘Ik wil eigenlijk één liedje per maand uitbrengen, dus dan is met een klein jaar het album compleet.’

Pieter Bregman was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: