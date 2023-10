Oranje Nassau wint topper in 1J van HZVV

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - HZVV

Oranje Nassau won zaterdagmiddag op sportpark Coendersborg de topper tegen HZVV uit Hoogeveen. Het werd 2-1 voor de Groningers.

ON deed afgelopen seizoen tot de laatste speeldag mee voor de titel in de eerste klasse en HZVV degradeerde uit de vierde divisie. En beide ploegen begonnen goed aan het nieuwe seizoen. Op voorhand een topwedstrijd dus in de eerste klasse J. En dat werd het ook met af en toe fraai voetbal.

HZVV kreeg in het eerste bedrijf de beste kansen en na 19 minuten schoot Tim Mulder de Drentse ploeg op voorsprong. Op slag van rust was ON dicht bij de gelijkmaker toen Peter van Son, van afstand, de paal teisterde.

Doortastender

“Je ziet dat zij veel kwaliteit hebben”, analyseerde ON-trainer Erwin Heerlijn de eerste helft. “Maar toch vond ik ons gelijkwaardig. Alleen was HZVV iets gevaarlijker en doortastender”.

Het tweede bedrijf begon met een schot van Rick Wiersma van ON dat net voorlangs ging. Maar daarna waren er weer kansen voor HZVV, onder meer via Yoran Popovic. Het leek er niet op dat de ploeg uit Hoogeveen de voorsprong nog uit handen zou geven.

Spoor bijster

Maar ON begon de druk te verhogen en Jim de Leeuw schoot in de 70e minuut na een vlotte aanval van een meter of 18 binnen: 1-1. “Na die 1-1 waren ze het helemaal kwijt”, lachte aanvaller Wiersma na afloop. “Toen ging meteen die 2-1 erover heen, heerlijk”.

Voor de 2-1 miste Tyson dos Santos namens ON nog een grote kans, maar in de 73e minuut stoomde Van Son door de HZVV defensie en knalde raak. Ezra Schrijver had het nog mooier kunnen maken, maar hij stuitte op HZVV doelman Rodney Rosink.

HZVV was het spoor bijster en kwam niet verder dan een paar diepe ballen die een prooi waren voor de ON defensie en doelman Erwin Heidekamp. Alleen in de slotseconden van de lange blessuretijd schoot Popovic net voorlangs. Er werd meteen afgefloten en bezorgde ON HZVV de eerste nederlaag van het seizoen.

Honger

“Soms is voetbal niet te analyseren”, zei ON Trainer Erwin Heerlijn over de omslag halverwege de tweede helft en de gelijkmaker van de Groningers. “Het doet mentaal wat met je als je scoort. Zij konden geen druk meer zetten en gingen achteruit lopen. Bij ons gebeurde juist wat. Wij gingen druk zetten. We kregen honger. Het is hartstikke mooi dat we dat hebben laten zien in deze wedstrijd”. ON heeft 10 punten uit 4 wedstrijden en staat tweede, maar de concurrentie komt zondagmiddag nog in actie.

