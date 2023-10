Oranje Nassau en Gorecht door in de beker, Mamio uitgeschakeld

Oranje Nassau had weinig moeite met Loppersum (Foto: Martijn Minnema)

Oranje Nassau en Gorecht hebben zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde in de districtsbeker. GRC had het lastiger maar won wel en is ook door. Mamio ging onderuit en ligt uit de beker.

Oranje Nassau had aan Loppersum op Coendersborg geen al te zware kluif, ON staat gedeeld tweede in de eerste klasse, Loppersum achtste in de derde klasse. Dat verschil was te zien, Oranje Nassau won met 5-0. Peter van Son (28′) en Rémon Schutte (44′) zorgden voor de 2-0 ruststand. Een klein kwartier na rust maakte Ezra Schrijver er vanaf de stip 3-0 van waarna ON in de slotfase uitliep naar 5-0 door treffers van Bernard Suffner en opnieuw Rémon Schutte.

Eerste klasser GRC ging op bezoek bij tweede klasser Grijpskerk, getraind door oud GRC trainer Rinie Jurna.

Bij rust keek GRC tegen een achterstand aan, Joost Schoenmaker zette Grijpskerk na 11 minuten op 1-0. In het laatste kwart van de wedstrijd zorgden Jasper Kingma en Rens Wardenier voor een 2-1 voorsprong voor GRC. Bram Mulder schoot GRC kort voor tijd naar 1-3.

Gorecht is koploper in de tweede klasser en trof met SJS in Stadskanaal de nummer 3 uit 4F. Gorecht won met 1-3 na een 0-2 ruststand. Na een dik halfuur stond het al 0-2 door treffers van Michel Koopman in de 15′ minuut en Mark Haverkamp in de 31′ minuut. Sam Niewold schoot een kwartier voor tijd de beslissende 0-3 binnen. Kort daarna redde Floris Wientjes de SJS eer.

Derde klasser Mamio moest naar VEV’67, zesde in 2J. VEV’67 was een maatje te groot en won met 3-0. Mamio kreeg drie keer rood en eindigde dus met 8 man.

PKC’83 won bij The Knickerbockers na strafschoppen, hier een uitgebreid verslag.

Donderdag werd Groen Geel op eigen veld uitgeschakeld door Winsum, lees hier hoe en wat.

Er was ook nog een competitiewedstrijd, Lycurgus speelde in 3C met 2-2 gelijk tegen Onstwedder Boys. Tot vlak voor tijd stond Lycurgus nog met 2-1 voor. Wessel van Jaarsveld en Tieme Schiphof scoorden voor Lycurgus. Lycurgus staat zesde.