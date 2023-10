Oproep om alle reclame-uitingen in gemeente af te plakken: “Ondernemers gaan op zwart”

Bron: Jaron Bergsma

De actie in Ten Boer tegen de reclamebelasting wordt uitgerold over de hele gemeente. Ondernemersverenigingen roepen ondernemers op om hun reclame-uitingen uit protest met zwart folie af te plakken.

“Je kunt spreken van een patstelling”, vertelt Jerymias Pirsouw van Ondernemend Ten Boer. “Sinds afgelopen week realiseren ondernemers wat de gemeente van plan is. De afgelopen dagen is in Ten Booer de actie begonnen. Ondernemers zijn boos, hebben een rol zwarte folie gekocht, en zijn gaan plakken. Andere ondernemers zijn mee gaan doen. De initiatiefnemer meldde zich gisteren bij mij, en hij liet weten dat het nu wel heel groot ging worden, en of wij de actie ook konden gaan coördineren. Dat zijn we nu gaan doen. Er is contact gelegd met andere ondernemersverenigingen in de gemeente, en ook LTO Nederland heeft zich aangesloten. Daarbij is de oproep om alle uitingen af te gaan plakken.”

Reclamebelasting

De gemeente Groningen wil vanaf 1 januari 2024 reclamebelasting gaan heffen. De gemeente werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het gemeentebestuur vindt dat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen, de verrommeling, in de gemeente. De afgelopen maanden heeft een extern bedrijf alle uitingen in de gemeente vastgelegd. Afgelopen woensdag werd een vergadering van de gemeenteraad, omwille van de tijd, geschorst, nadat de gemoederen hoog waren opgelopen.

Jerymias Pirsouw (Ondernemend Ten Boer): “Mensen vragen zich af wat er aan de hand is”

Pirsouw: “Ik noemde zojuist LTO Nederland. En dat klinkt gek, maar deze regel geldt ook voor uitingen die bijvoorbeeld op een boerenschuur of boerderij staan. Daarom zijn ook zij ingestapt. Op dit moment leggen we contact met sportverenigingen en dorpsverenigingen. Want ook voor hen heeft deze reclamebelasting gevolgen. Reclame bij sportverenigingen, dorpshuizen, scholen en kerken valt ook onder de maatregel. We zijn nu echt bezig om deze actie letterlijk uit te rollen. Het afplakken heeft als voordeel dat mensen op straat het ook gaan zien. Er komen vragen wat er aan de hand is. Sinds deze actie in Ten Boer gestart is, is er al een bult aan reacties binnengekomen. Het zorgt voor veel dynamiek.”

Lidia Boneschansker (Fruit- en groentewinkel Boneschansker): “Actie breidt zich uit”

De actie is ontstaan op het Koopmansplein in Ten Boer. Lidia Boneschansker werkt in de gelijknamige groente- en fruitwinkel: “Het laatste nieuws is dat de actie letterlijk uitgerold wordt. De bakker in het dorp doet mee, maar ook een bedrijf in Lellens. In onze winkel krijgen we veel reacties. Mensen willen weten waar het om draait, en als je het dan uitlegt, dan hoor je mensen zeggen dat het absurd is.”

“Ten Boer valt tussen servet en tafellaken”

De verwachting van de gemeente is echter dat ruim 70 procent van de ondernemers geen last gaat hebben van de maatregel. “Er is een vrijstelling. Als je minder dan twee, en over een aantal jaar, één vierkante meter reclame hebt, dan is het geen probleem. Maar wat is dat nou? Daar zit je zo op. Je hebt het over zichtbaarheid. En je kunt Ten Boer wat dat betreft ook niet vergelijken met de stad. Als we hier niks zouden hebben, dan zouden mensen, die hier niet bekend zijn, niet in de gaten hebben dat we hier een winkelcentrum hebben. Ten Boer valt tussen het servet en tafellaken. Bedum, Winsum, Loppersum en Stad hebben allemaal winkels. Daar moeten wij mee concurreren. Dat is al heel lastig. En wat waren we blij dat nog niet zo lang geleden, er na lang aandringen, verwijzingsborden naar het Koopmansplein kwamen. En nu dit.”

“Verhoog de OZB een klein beetje”

Boneschansker spreekt van een oneigenlijke belasting. “Je gaat reclame belasten. Daar moet een heel ambtelijk apparaat voor opgetuigd worden. Boa’s moeten alles op gaan meten. Er zullen bezwaarschriften worden ingediend. De uitvoering gaat heel veel geld kosten. Als de verrommeling van de openbare ruimte echt zo’n probleem is, verhoog de OZB-belasting voor iedereen een klein beetje. Die maatregel is goedkoper. We hebben het over de openbare ruimte, die is van iedereen. Het is openbaar bezit. Met de verhoging van deze belasting ben je er ook, toch?”

“Onkruid staat huizenhoog”

Daarbij wordt er ook gewezen naar de gemeente: “De gemeente maak er zelf ook een rommeltje van. Sinds de herindeling is het groenonderhoud waardeloos. Een voorbeeld. Om de zoveel jaar vindt er in Ten Boer een lichtjesweek plaats. In de oude gemeente werd van tevoren alles mooi gemaakt, het gras gemaaid, het onkruid weggehaald. Bij de laatste lichtjesweek stond het onkruid huizenhoog. Vroeger fietste je even naar het gemeentehuis, was iets binnen vijf minuten geregeld. Nu is dat contact er niet meer.”

“We moeten dansen naar het ritme dat op de Grote Markt wordt bepaald”

Op de vraag of men spijt heeft van de herindeling: “De herindeling heeft ons geen goed gedaan. In de oude situatie hebben we acht jaar bestuurlijk samengewerkt, maar Ten Boer had haar eigen gemeenteraad. We konden zelf aan knoppen draaien. In het begin waren er wat kinderziektes, maar die hebben we er uit kunnen halen. Bij grote dossiers kregen we hulp uit de stad. Dat werkte prima, maar nu is alles gelijkgetrokken, en moeten we dansen naar het ritme van wat er op de Grote Markt wordt besloten. Dit zijn Stadse fratsen.”

“Als mensen een probleem hebben, lossen we dat op”

En wat betreft de verrommeling is er volgens Boneschansker geen probleem: “We zijn een winkel. We hebben vlaggen en borden staan. Als mensen daar een probleem mee hebben, omdat een rollator er niet langs kan, dan loopt men daar binnen, en dan lossen we dat direct op. Daar hebben we geen reclamebelasting voor nodig.” De situatie op het Koopmansplein is extra ingewikkeld omdat komend voorjaar gestart gaat worden met de versterkingsoperatie waardoor winkeliers tijdelijk ergens anders naar toe moeten. Maar ook onderwerpen als energie- en loonkosten spelen een rol.

“Niet alles is slecht”

Maar Boneschansker wil niet alleen negatief zijn: “Onlangs hebben we gehoord dat we aan het einde van het jaar hele mooie feestverlichting gaan krijgen. Verschillende winkelpanden zullen worden uitgelicht. In de oude gemeente was dat nooit mogelijk geweest. Dus het is niet allemaal slecht. Alleen is deze maatregel niet leuk, waarbij deze hopelijk ook van tafel gaat.” Ondertussen wordt er ook nagedacht over een vervolgactie: “Binnenkort zal de gemeente van die grote borden gaan plaatsen, met daarop de posters van alle politieke partijen. We hebben hier al afgesproken dat dit bord ook zwarte folie gaat krijgen. Als wij geen reclame mogen maken, dan de gemeente ook niet.”

Verslaggever Jaron Bergsma maakte een reportage over het onderwerp: