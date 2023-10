Opnames voor inclusieve film ‘Alles is Wonderland’ in Euroborg

Foto via Ketelstichting

Zo’n honderd acteurs, figuranten, vrijwilligers en makers van de speelfilm ‘Alles is Wonderland’ maakten woensdag opnames in de Euroborg. Een opvallende film, waarin naast professionele acteurs ook acteurs met een verstandelijke beperking meedoen.

In de Euroborg werden opnames gemaakt van het levende schaaktoernooi in de film, gespeeld tussen de Rode en de Witte Koningin met aanhang en supporters. Spelers van werkpodium Kraack en werktheater Ookfijn uit Stad schaken daarin tegen elkaar. Daarnaast werd een openingsdans opgenomen, met daarin dansers van Kraack.

Aan de uiteindelijk 25 minuten lange film, gebaseerd op het verhaal van Alice in Wonderland, werken ongeveer tweehonderd mensen mee uit Groningen en Friesland. In de Groningse en Friese versie is het niet Alice, maar de werkverslaafde ondernemer Aad die in Wonderland terecht komt. Daar leert hij te ervaren hoe mensen met een beperking aan het werk zijn, onder wie zijn eigen zus.

“Na Don Giovanni, aan de loop met Liefde, met acteurs van de Hornerheem in de hoofdrol, riepen zoveel deelnemers: ‘Kunnen we weer iets maken?’ En ja, dat gaat gebeuren!” vertelt Regisseur Maaike van den Hoek. “Geen opera dit keer, maar het verhaal van Aad die in Wonderland belandt. Met deze productie willen we als makers de kijker graag meenemen naar de betekenis van werk op de diverse WDL-locaties en een ode brengen aan de schoonheid van de acteurs.”

De opnames in de Euroborg lieten zien dat kijkers van Alles is Wonderland een kleurrijk schouwspel te wachten staat. Een feest voor kostuumontwerper Gerda Schepers: “Zowel de spelers als de personages zijn kleurrijk. Dat zie je terug in het ontwerp. Het is voor mij een feest om met deze spelers te werken. Zegt een ‘gewone’ acteur: ‘ik doe mijn kostuum aan en ik ben mijn personage’, bij deze acteurs is het effect maal tien. Soms zegt iemand: ‘Hu, moet ik dit aan?’ Maar als het kostuum dan eenmaal aan is zie ik dat de speler zichzelf in de spiegel ziet stralen van schoonheid. ‘Ik herken mezelf niet meer’, hoor ik dan. En daar doe ik het voor.“

Volgend jaar april moet de film klaar zijn.