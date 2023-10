Opkomst HPV-vaccinatiecampagne valt tegen: “Ongeveer 20% heeft tot nu toe een prik gehaald”

In Groningen heeft tot nu toe ongeveer 20 procent van de jongeren, die daar voor in aanmerking komen, een HPV-vaccinatie gehaald. Daarmee valt de opkomst tegen. Dat laat de GGD desgevraagd weten.

“Wij herkennen het landelijke beeld”, vertelt GGD-woordvoerder Lily Benjamin. “Op dit moment heeft ruim 20 procent een prik gehaald.” Op de vraag of de Groningse GGD dit een teleurstelling vindt zegt Benjamins: “Wij bieden de vaccinatie aan, en wij informeren dat dit mogelijk is. Maar het is aan de jongeren zelf om een beslissing te maken of ze hier wel of geen gebruik van maken. Vanuit de GGD denk ik dat we er veel aan gedaan hebben om het onder de aandacht te brengen. Er is een landelijke campagne geweest, we hebben een actie gehouden bij het Hoofdstation, en we waren aanwezig op de KEI-week. Ook zijn er brieven gestuurd naar de jongeren die hier voor in aanmerking komen.”

HPV

De HPV-vaccinatiecampagne richt zich op jongeren die tussen de 19 en 27 jaar oud zijn. In Nederland komen ruim 1,3 miljoen jongeren in aanmerking voor de gratis dubbele prik. De vaccinatie beschermt tegen ernstige vormen van kanker. HPV staat voor humaan papillomavirus. Het is een virus dat seksueel overdraagbaar is. Het gaat om een erg besmettelijk virus, waar gemiddeld acht op de tien mensen ooit besmet door worden. In de meeste gevallen kan het lichaam het virus zelf opruimen. In 10 tot 20 procent van de gevallen lukt dat niet, en kan HPV kanker veroorzaken. Bij vrouwen kan het leiden tot baarmoederhalskanker. Ook mannen kunnen kanker krijgen, zoals aan de mond, penis en anus. Jaarlijks krijgen ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.

“Na dit jaar kost de vaccinatie geld”

Benjamins: “De HPV-prikken worden op dit moment nog aangeboden. Het is goed om te vertellen dat het om twee prikken gaat, waarbij er tussen de prikken ongeveer 150 dagen moet zitten. Dit zijn vijf maanden. Tot het einde van het jaar kan de eerste prik worden gehaald. De tweede prik kan uiterlijk tot 1 juni worden gehaald. Daarna is het ook nog mogelijk, maar dan kost de vaccinatie geld. Je moet dan denken aan een bedrag tussen de 300 en 400 euro. Dus onze oproep is om er gewoon nu gebruik van te maken.”

Osloweg

De vaccinaties in Groningen worden gegeven aan de Osloweg. Om een vaccinatie te bemachtigen kun je via deze website een afspraak maken. Voor mensen die twijfelen over de HPV-vaccinatie is er een keuzehulp beschikbaar, die op deze pagina is te vinden.

Verslaggever Lars Faber maakte afgelopen zomer een reportage over de vaccinatieactie op het Hoofdstation: