“Openbaar vervoer is nog te weinig een thema in de aanloop naar verkiezingen, dat mag wel wat meer”

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Politieke partijen zijn blij met het besluit van het kabinet om extra geld uit te trekken voor het openbaar vervoer waardoor trein- en buskaartjes volgend jaar niet duurder worden. Maar achterover leunen is geen optie. Sterker nog, over het onderwerp mag nog wel wat meer gesproken worden.

“Wat je de afgelopen jaren ziet is dat bus en trein alleen maar duurder zijn geworden”, vertelt raadslid Hans de Waard van de SP. “Maar het is niet alleen dat. Ook lijnen die zomaar geschrapt worden. Daarom is het nu heel mooi dat er 420 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Helemaal vreemd is dat niet. Verschillende politieke partijen hebben zich rond Prinsjesdag sterk voor gemaakt, en ook vanuit de samenleving werd de druk opgevoerd. Eigenlijk kun je zeggen dat dit is afgedwongen, en dat het kabinet er ruimte voor heeft gevonden.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Lijnen moeten blijven rijden”

De motie om het openbaar vervoer betaalbaar te houden werd in Den Haag ingediend door de ChristenUnie. Peter Rebergen is in de gemeente fractievoorzitter van deze partij: “Wij hebben ons hier sterk voor gemaakt. En niet alleen wij, maar ook de fractie in Provinciale Staten. Wij vinden als partij dat lijnen moeten blijven rijden, en dat het betaalbaar moet zijn. Het openbaar vervoer is voor veel mensen het middel om überhaupt mee te kunnen doen in de samenleving. Daar moet je in investeren.”

“Je hebt het over een basisvoorziening”

Zonder de toezegging van het kabinet zouden de prijs van treinkaartjes volgend jaar met 7 procent zijn gestegen en buskaartjes met ruim 10 procent. De staatssecretaris laat tegelijkertijd weten dat het om een incidenteel bedrag gaat. Rebergen: “We kunnen niet achterover gaan leunen. We zullen echt dat gaspedaal ingedrukt moeten houden en hier blijvend aandacht voor vragen. Veel ligt bij de provincie, maar ook wij als fractie kunnen ons steentje hier aan bijdragen. Je hebt het over een basisvoorziening, waarbij we graag willen dat er meer gebruik van wordt gemaakt, en dat de auto minder vaak gepakt wordt.”

Hans de Waard (SP): “Openbaar vervoer verdient een grotere plek in de aanloop naar de verkiezingen”

Ook De Waard is niet van plan om het gaspedaal los te laten: “In november komen er verkiezingen, en hopelijk gaat er vanaf dan ook een andere wind waaien in Den Haag. Het openbaar vervoer, en de betaalbaarheid er van, dat is een groot onderwerp waarvan ik vind dat er nog te weinig over wordt gesproken. Het verdient een grotere plek in de aanloop naar de verkiezingen. Het gaat niet alleen over mensen van A naar B brengen, maar het gaat ook over duurzaamheid, over bestaanszekerheid.”

“Als een bedrijf een lijn nu wil opheffen dan doen ze dat”

Wat de SP betreft krijgt de gemeente en provincie ook meer invloed: “Je krijgt dan meer zeggenschap. Met een eigen ov-bedrijf, daar hebben mensen iets over te zeggen. Nu hebben we dit uitbesteed aan commerciële bedrijven. Als zij een lijn willen opheffen, dan doen ze dat. Ik ben een positief mens, en ik ben blij met deze toezegging van het kabinet, maar het is nog niet de oplossing.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Mensen moeten mee kunnen blijven doen”

Rebergen: “Het gaat niet alleen over de stad. Maar het gaat ook over de rest van de gemeente. Je wilt dat ook inwoners van Sint Annen, Thesinge en Woltersum mee kunnen blijven doen. Als partij gaan we niet zeggen dat er een bus door elk dorp moet rijden. Maar je kunt wel bussen laten rijden via de Rijksweg naar Ten Boer en via de Eemshavenweg. Die twee wegen zijn voor de meeste inwoners goed bereikbaar. Voor mensen die minder mobiel zijn kun je een netwerk van belbussen en wmo-vervoer opzetten, zodat ook echt iedereen mee kan blijven doen.”