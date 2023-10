Oosterparkwijkers plaatsen vijf egelhuisjes: “De wens kwam van bewoners”

Foto: ingezonden

Waar ze precies komen te staan is nog onbekend, maar in de Oosterparkwijk worden vijf egelhuisjes geplaatst. Volgens duurzaamheidscoördinator Ellen Beck gaat het om een wens van de bewoners.

Hoi Ellen! Hoe is dit idee precies tot stand gekomen?

“Eigenlijk is dat een heel mooi verhaal. In de Oosterparkwijk wonen egels. De dieren worden ook regelmatig gezien. En op een gegeven moment hoorden we van de bewoners de wens of we de egels ook konden helpen. We hebben besloten om daar gehoor aan te geven. Ondanks dat er in de wijk egels leven, gaat het landelijk gezien helemaal niet zo goed met dieren. Daarom hebben we besloten om vijf egelhuisjes te plaatsen.”

De huisjes hebben ook een bijzondere naam gekregen hè?

“We hebben sinds kort in onze wijk een Michi Noeki. En bij de Oosterparkwijkers is humor nooit ver weg, dus de huisjes zijn Mini Noeki’s komen te heten, haha.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“Je kunt dan zelf iets gaan maken, maar wij hebben besloten om de mensen van WerkPro er bij te betrekken. Zij maken hele mooie dingen. Vogelhuisjes bijvoorbeeld, maar ook huisjes voor egels. De egelhuizen zijn gemaakt van gebruikt hout. En het zijn hele mooie woningen geworden. Of ze ook hufterproof zijn, dat denk ik niet. De komende periode gaan we ze plaatsen op verschillende plekken in de wijk. Er komt een bordje bij te staan met daarop uitleg wat het is, en de oproep om het te laten staan.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Over twee weken worden de Mini Noeki’s geplaatst op verschillende plekken in de wijk. Foto: ingezonden

Je vertelt dat er in de wijk veel bewustwording is. Bewoners die de egels ook zien. Dat wordt nog een hele strijd waar de huizen moeten komen te staan …

“We hebben al wat onderzoek gedaan, en daaruit is duidelijk geworden dat er verschillende overeenkomstige plekken worden genoemd. De Oosterparkwijk heeft een aantal binnentuinen. Mooie, groene gebieden, die omringd worden door woningen. Het zijn ook rustige plekken, waarvan wij denken dat ze in aanmerking komen voor een egelhuis. Wel vinden we het belangrijk dat de huizen goed verspreid worden. We gaan ze ook wat verschuilen.”

De egels zijn op dit moment al druk bezig om zich voor te bereiden op de winter. Wanneer worden de huisjes geplaatst?

“Waarschijnlijk over twee weken, dus zo rond de herfstvakantie. De komende twee weken willen we gebruiken om het goed te bespreken met de bewoners. Eén van de huisjes is overigens al wel geplaatst. Het vijfde huisje heeft een plek gekregen in de buurttuin van wijkcentrum bij Van Houten”

Gaan jullie de situatie daarna ook monitoren?

“Financieel gezien is het niet mogelijk om webcams in de huisjes te plaatsen, hoewel dat wel een ontzettend leuk idee is. In het voorjaar zijn er landelijke initiatieven om in vogelhuisjes mee te kijken, wat altijd een groot succes is, maar dat is voor nu, voor dit project, nog toekomstmuziek. Wel gaan we uiteraard in de gaten houden of de huisjes gebruikt worden. In de winter, maar ook in de zomer, wanneer de egels jongen krijgen.”

Ik kan me voorstellen dat er in andere wijken en dorpen ook enthousiasme is om zoiets op te zetten …

“Er zijn al wijken geweest die bij ons geïnformeerd hebben. En dat is natuurlijk geweldig en ook ontzettend leuk. Maar als Duurzaam Oosterpark kunnen wij dit niet in andere wijken uitzetten. Men zal dit zelf moeten oppakken, en zelf het traject in gang moeten zetten. En dat is goed en belangrijk voor de egels.”