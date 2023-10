Oogstfeest in Volkshortus Selwerd

Foto's: Wouter Brem

In Volkshortus Selwerd, tussen de Elzenlaan en de Hazelaarstraat, werd woensdag het oogstfeest gevierd. De feestelijke opening werd verzorgd door wethouder Kirsten de Wrede.

De Volkshortus is een project dat mensen in de wijk samenbrengt. Sinds de opening in april is de Volkshortus uitgegroeid tot een groene oase en een ontmoetingsplek, waar van alles groeit, zoals courgettes, Tibetaanse komkommers, pepers en pompoenen. De planten werden gekozen door wijkbewoners. Selwerd is een wijk met meer dan tachtig nationaliteiten. Buurtbewoners kunnen gratis hun eigen planten kweken en meedoen aan diverse activiteiten.

Ook enkele kunstenaars uit de wijk hebben de Volkshortus omarmd. Ze lieten op het oogstfeest werken zien die waren geïnspireerd door de kas. Volkshortus Selwerd is gerealiseerd in samenwerking met Kunstpunt Groningen, de gemeente en woningcorporatie Nijestee. De kas zal tot eind november blijven staan.