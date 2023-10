OOG Tv organiseert podcast tijdens Let’s Gro: “Kandidaat-Kamerleden gaan met elkaar in debat”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Over drie weken kunnen stemgerechtigden naar de stembus om hun stem voor de Tweede Kamer uit te brengen. In de aanloop naar de verkiezingsdag presenteert OOG Tv een serie podcasts, die komende vrijdag en zaterdag worden opgenomen in Forum Groningen tijdens het Let’s Gro Festival.

“Wij willen de kiezers, die nog geen idee hebben waar ze op moeten gaan stemmen, een handje helpen”, vertelt presentator Maarten Siepel. “Tijdens Let’s Gro organiseren we debatten waarbij politici in gesprek gaan over een bepaald thema.” Zo gaat er onder andere gesproken worden over klimaat, onderwijs, bereikbaarheid en wonen. Ook bestaanszekerheid is een thema. Siepel presenteert het programma samen met Ecco van Oosterhout: “Publiek is tijdens de debatten welkom. We zitten vrijdag en zaterdag op de vijfde verdieping van het Forum, in het Camera Café.”

Van Oosterhout: “De opnames komen komende weken online te staan op de website van OOG Tv, maar worden ook beschikbaar gesteld op de verschillende podcastplatformen. Tijdens iedere uitzending wordt er gesproken over één thema. Daardoor ontstaat een mooi en duidelijk geheel.” De politici die aan gaan schuiven zijn de Groningse kandidaat Kamerleden. Onder andere Sandra Beckerman van de SP, Jalt de Haan van het CDA, Wieke Paulusma van D66, Julian Bushoff van PvdA/GroenLinks, Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie en Janette Bosma van de Partij voor de Dieren zullen te horen zijn.

Bekijk hieronder de promo: