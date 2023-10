OOG-editor Roxana Martinus genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar

Roxana Martinus is al bijna twintig jaar vrijwilliger en editor bij OOG TV. Om deze reden is zij genomineerd voor de titel omroepvrijwilliger van het jaar. Naast de montage, helpt ze collega’s bij monteren, begeleidt ze stagairs en helpt ze bij het opnemen van de voice-overs.



”Ik vind het fantastisch om genomineerd te zijn, meer dan twintig jaar geleden kwam ik via een advertentie in de krant terecht bij OOG TV. Het voelt als één grote familie en ben nog niet van plan om weg te gaan”, aldus Roxana. Haar carrière begon ze op Aruba waar ze begon als receptioniste. ”In de pauze leerde ik dan stiekem hoe je moest editen, toen ik dit onder de knie had werd ik ook direct aangenomen.”

”Ik zou iedereen willen oproepen om op Roxana te stemmen, ze zorgt voor een geweldige sfeer op de werkvloer en is een vrouw waar je altijd op kunt vertrouwen”, aldus Andor Heij, eindredacteur bij OOG TV. Stemmen kan tot 25 oktober op de website van omroepervrijwilliger van het jaar.