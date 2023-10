Onnen trekt van boerderij naar boerderij: “Dit was een muzikaal cadeautje”

Fenny Hoekstra, Klaas Spekken en Tony Hoiting tijdens hun optreden op de deel. Foto: ingezonden

De achtste editie van ‘Muziek in Drie Deelen’ in Onnen is zaterdagavond een groot succes geworden. Dat laat Frank ter Brugge van de organisatie weten.

Hoi Frank! Voor de mensen die ‘Muziek in Drie Deelen’ niet kennen. Wat is het?

“De deel is de werkruimte in een schuur of boerderij. Wat we doen is dat we drie optredens verzorgen in drie verschillende boerderijen in het dorp, waarbij bezoekers, verdeeld in groepen, van boerderij naar boerderij trekken. Ieder optreden duurt veertig minuten, en van tevoren is het een grote verrassing wie je in de boerderij tegen gaat komen. En als ik terugblik op gisteravond, dan is het een groot succes geworden.”

Welke artiesten en bands hadden jullie uitgenodigd?

“Er was een optreden van Klatwerk3. Deze formatie bestaat uit een pianist, bassist en een drummer. Zij brengen moderne jazzmuziek. In de tweede boerderij stonden Klaas Spekken, Fenny Hoekstra en Tony Hoiting op de deel. Klaas is een Ede Staal-achtige zanger, Fenny is een soulzangeres. Zij brachten een heel intiem concert. En het laatste concert werd verzorgd door het strijkkwartet Regina Forte. Dit kwartet bestaat uit vier dames uit Friesland, waarvan er drie op viool spelen, en eentje op cello.”

Het klinkt heel gevarieerd …

“Dat was het ook zeker. Het was heel mooi. We beginnen de avond met een kop koffie in het dorpshuis. En van daaruit gaat het publiek, verdeeld in groepen, naar de boerderijen. We sluiten weer af in het dorpshuis. En dan komen ook de verhalen op gang. Mensen vonden het mooi. Het werd beschouwd als een muzikaal cadeautje. Ik heb ook begrepen dat sommige optredens zo in de smaak vielen, dat een aantal optredens afgebroken moesten worden, omdat de tijd op was. Dat is toch wel het grootste compliment dat je kunt krijgen.”

Ik denk ook dat zo’n evenement bijdraagt aan de cohesie in het dorp …

“Absoluut. Dat is ook ons streven. Zelf woon ik nu al weer een aantal jaren in het dorp. Maar je hoort regelmatig dat er vroeger meer georganiseerd werd. Maar het dorp is veranderd. Er zijn mensen komen wonen van buitenaf. Verenigingen zijn bijvoorbeeld achteruit gegaan, en de mensen kennen elkaar minder goed. Daarom zijn zulke avonden heel belangrijk. Om de verbinding te blijven zoeken. We hadden we gisteravond een kleine 150 deelnemers. Het merendeel kwam uit Onnen zelf. De rest uit de directe omgeving.”

Als je kijkt naar de bezoekers. Waren er ook veel jongeren aanwezig?

“Jongeren proberen we hier ook bij te betrekken. Door ze in de organisatie een rol te geven. In elke boerderij stonden hapjes en drankjes klaar. De jongeren hadden als rol om hapjes rond te brengen, en om tussen de concerten door alle stoelen weer netjes neer te zetten. Door dit als jongeren onderling samen op te pakken hopen we dat er contacten ontstaan. Je ziet tegenwoordig dat jongeren veel meer op zichzelf zijn. De vriendschappen die ze hebben, die spelen zich op grotere afstanden af, terwijl in het dorp ook genoeg leeftijdsgenoten zijn. Daar proberen we dus actief aan bij te dragen. En dat is goed gelukt.”

Ik hoor veel enthousiasme. Het kan niet anders dan dat er volgend jaar een vervolg gaat komen?

“Dat zijn we zeker van plan. De komende maanden gaan we op zoek naar bands en artiesten die bij de volgende editie op willen treden. Want dat hoort ook bij ons: we laten graag talent horen uit de regio, en het moeten bands zijn die nog niet eerder bij ons hebben opgetreden. Dat vinden we ook belangrijk. Dus daar gaan we mee aan de slag. En voor nu kijken we terug op een hele mooie avond.”