Onderzoek naar marktwerking in Openbaar Vervoer

Foto: Andor Heij

De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel van de SP over de marktwerking in het Openbaar Vervoer aangenomen.

Met het voorstel van raadslid Hans de Waard komt er een onderzoek naar de voor- en nadelen van een personeelsstichting: “We zetten hiermee een stap om de markt uit het openbaar vervoer te halen. Met een personeelsstichting halen we de buschauffeurs en andere medewerkers weg bij het vervoersbedrijf. De stakingen in het OV van een paar maanden geleden tonen wel aan dat het vervoersbedrijf die verantwoordelijkheid niet aan kan.”

De beloftes over de voordelen van privatiseringen zijn echter nooit uitgekomen, aldus De Waard. “De vervoersbedrijven bieden op de concessies en proberen voor het laagst mogelijke bedrag de rechten binnen te halen. De werknemers lijden daar onder. Er wordt namelijk steeds meer flexibiliteit geëist met als gevolg dat roosters onmogelijk vol te houden zijn. Vrij krijgen wordt steeds moeilijker en chauffeurs rijden met onhaalbare dienstregelingen. Het ziekteverzuim is meer dan 20 procent.” Hij is blij met het onderzoek.