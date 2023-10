Ondernemers uit Ten Boer komen in actie tegen reclamebelasting

Ondernemers van Ten Boer hebben vrijdagochtend aan het Koopmansplein actie gevoerd door reclame-uitingen af te plakken.

De laaiende ondernemers uit Ten Boer willen een statement maken richting de gemeente, omdat ze het niet eens zijn met het voornemen van de gemeente om volgend jaar een reclamebelasting te heffen. Met behulp van zwart folie bedekten de ondernemers reclameborden aan het Koopmansplein. Met de actie hopen de ondernemers dat de gemeente naar ze zal luisteren en de beslissing gaat intrekken.

De ’treitertax’, zoals de ondernemers het ook wel noemen, houdt in dat ondernemers per vierkante meter aan reclame buiten het pand een bepaald bedrag moeten betalen. Dat kan oplopen tot duizenden euro’s.

“Wij moeten nu gaan kiezen of we onze naam wel willen op ons pand”, vertelt Gerard Haan van Ondernemend Ten Boer. “Straks komt het nog zover dat we voor ons naamplaatje op de brievenbus moeten betalen. Als dit soort dingen gebeuren, vragen we ons af of een winkelcentrum in een dorp als het onze wel kan blijven bestaan. Ik kan het me ergens voorstellen bij grote bedrijven. Maar bij kleine ondernemers, die het al moeilijk hebben in dit soort dorpen, help je hun bestaan alleen maar verder achteruit.”

De actie in Ten Boer was niet de enige van vrijdag. Aan de Melisseweg verwijderde de eigenaar van een dakdekkersbedrijf zijn eigen naam van zijn pand. Ook deze ondernemer is boos en weigert voor zijn eigen naam te betalen.