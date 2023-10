Ondernemers starten petitie tegen invoering reclamebelasting

Een groep ondernemers uit het Noord-Oosten van de stad Groningen is maandag een petitie gestart om de inmiddels veel gehekelde reclamebelasting van tafel te krijgen.

Ondernemer Guus Vries zette de petitie op namens de Vereniging Bedrijven Noord-Oost. Volgens de ondernemersclub heeft de reclametaks negatieve gevolgen voor bedrijven, instellingen en andere organisaties die met de belasting te maken krijgen. “Dit zal leiden tot extra uitdagingen voor onze lokale ondernemers”, aldus de VBNO. “Dat er behoefte kan zijn aan het beheersen van reclame-uitingen begrijpen we, dus we hopen dat de gemeente daarover alsnog met ons het gesprek wil aangaan.”

Eind vorige week vond op meerdere plekken in de gemeente protest plaats tegen de voorgenomen belasting, waarmee de gemeente vanaf 1 januari de hoeveelheid reclame-uitingen in de openbare ruimte wil terugdringen. De raadsvergadering van afgelopen woensdag over dit onderwerp verliep behoorlijk verhit. Eerder op deze maandag liet ook de Sportkoepel weten dat het vindt dat de belasting van tafel moet voor sportclubs en andere non-profitorganisaties.