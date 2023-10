Ondanks lange rijen in Vinkhuizen konden Polen op tijd hun stem uitbrengen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Alle Poolse kiesgerechtigden die zondag bij buurtcentrum De Wende in Vinkhuizen hun stem wilden uitbrengen hebben dat ook op tijd kunnen doen.

Dat laten de vertegenwoordigers van het stembureau via De Wende weten. Zij waren maandag nog druk bezig om de stemmen te verwerken.

Er stonden zondag lange rijen mensen in Vinkhuizen vanwege de parlementsverkiezingen in Polen. Het was het enige stembureau in Noord Nederland. Maar er kwamen ook veel Polen die in Duitsland wonen naar Groningen om hun stem uit te brengen, waardoor het extra druk werd. De opkomst voor de verkiezingen, 72,9 procent, is nog nooit zo hoog geweest vanwege de grote belangen.

In Polen zelf stonden daardoor mensen op enkele plekken tot diep in de nacht in de rij om hun stem uit te brengen.