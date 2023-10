Ommelander Markt heeft haar plek gevonden op de Beren: “Boer en burger bij elkaar brengen”

De Ommelander Markt moest in 2021 noodgedwongen verhuizen van het Harmonieplein naar de Beren. Twee jaar later kan geconcludeerd worden dat de markt haar plek gevonden heeft.

“Twee keer per jaar hebben we een xl-markt”, vertelt Annie Postma van de organisatie. “Dit betekent dat er extra kramen staan en er speciale activiteiten worden gehouden. De afgelopen week was het Dutch Food Week. Dit is een week waarin Nederland even stilstaat bij het belang van de producten die we kunnen kopen. Daarnaast is het deze week de week van de duurzaamheid. En dat vonden wij leuke ingrediënten om op de markt wat groter uit te pakken. Zo was het speciale Ommelander Broodje te verkrijgen. Dit is een lekkere geiten-, bokburger. Voor kinderen was er de mogelijkheid om mooie kleurplaten te maken.”

Ommelander Markt

De Ommelander Markt is al jaren een begrip in de stad. Het is ontstaan in 2011 tijdens Groningen Hoofdstad van de Smaak. Na een periode op het Ebbingekwartier gestaan te hebben verhuisde men naar het Harmonieplein. De Rijksuniversiteit Groningen wilde de markt daar echter weg hebben, waardoor besloten werd om de gebruikersovereenkomst te stoppen. Na een onzekere periode kreeg men in september 2021 op de Beren een nieuw thuis.

“Je koopt producten uit de regio”

“Bij de Ommelander Markt staat de relatie tussen boer en burger centraal”, legt Postma uit. “Boeren staan zelf op de markt om hun producten te verkopen. Het gevolg is dat je als bezoeker producten uit de regio koopt. Maar je kunt ook aan de boer vragen hoe iets tot stand is gekomen. Hoe gaat het op een bepaald bedrijf? En dat leidt regelmatig tot leuke en mooie gesprekken. Gesprekken waarbij de standhouders ook veel aandacht hebben voor de klanten. Deze markt is ook van meerwaarde. Ondanks dat er veel concurrentie is, is het toch een uniek concept omdat we boeren en burgers bij elkaar brengen.”

Betrokkenheid

Op de vraag wat nu vooral populair is, zegt Postma: “Het is de mix. Er worden eetbare producten aangeboden, maar bijvoorbeeld ook wol en gezondheidsproducten. En het wordt gewaardeerd. De markt vindt om de twee weken plaats. De mensen die langs komen zijn veelal vaste klanten. Het doel van de Dutch Food Week is om het bewustzijn bij het publiek en de sector te vergroten. Dat je de waarde ziet van goed voedsel voor je gezondheid en je sociale leefomgeving. Maar een duurzame en economisch gezonde bedrijfstak kan alleen bestaan wanneer de maatschappij betrokken is bij de sector.”

De Ommelander Markt vindt plaats op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand.