OM: ‘Verpleegkundige was niet betrokken bij dood van deel patiënten’

Foto via Google Maps - Streetview

Verpleegkundige Theodoor V. was niet verantwoordelijk voor de dood van een deel van de patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) waarmee hij in eerste instantie in verband werd gebracht. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek naar de overlijdens, zo meldt RTV Drenthe.

Bij andere gevallen moet het OM nog meer onderzoek doen om V’s betrokkenheid uit te sluiten. Daarna wordt duidelijk of het OM overgaat tot verdere vervolging.

De verpleegkundige uit Veenhuizen werd op 17 april aangehouden, nadat het ziekenhuis melding en aangifte deed. Zij werd attent gemaakt op de mogelijke misdrijven van de verdachte, nadat een zorgorganisatie uit Drenthe uit de doeken deed hoe V. er vertelde over hoe hij, in zijn periode als longverpleegkundige in het WZA tijdens de pandemie, het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd.

Deze uitspraken van de verdachte kunnen niet als enig bewijs dienen voor een strafzaak of een veroordeling. Daarom wilde het OM ook het medisch dossier van V. in handen krijgen. Maar dat verzoek wees de rechtbank af. Het onderzoek in de zaak tegen V. verloopt dan ook moeilijk, omdat V. zijn lippen op elkaar houdt over de identiteit van zijn vermeende slachtoffers.

Vlak na de aanhouding van V. werd al duidelijk dat de verdachte, voor de coronapandemie, een jaar in het UMCG en een jaar in het Martini Ziekenhuis had gewerkt. De ziekenhuizen lieten daarop weten dat ze, na contact met het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, geen redenen en aanknopingspunten zagen om een intern onderzoek te starten naar het reilen en zeilen van V. binnen hun muren. Het Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen, waar V. stage liep voor zijn werk in Groningen en Drenthe, besloot om dat wel te doen. Uit dit onderzoek kwamen geen verdachte zaken boven water.