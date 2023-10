Noordtribune Groningen: zeg ‘nee’ tegen de app voor de Euroborg

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

De FC Groningen-fans van ‘Noordtribune Groningen’ roepen alle supporters op Noord op om de nieuwe app voor seizoenzoenkaarthouders niet te downloaden.

De app moet ervoor zorgen dat de houders van een seizoenkaart makkelijker en prettiger toegang krijgen tot het stadion. De app werkt echter met Identity Bases Access (IBA). Die verplicht de supporters om een identiteitsbewijs in te scannen.

Noordtribune Groningen heeft nogal wat bezwaren. De app kan geen enkel incident in het stadion voorkomen, Verder is het een collectieve maatregel die alle supporters bij voorbaat criminaliseert. Bovendien zitten er privacy-technisch nogal wat haken en ogen aan. Ondanks dat het om een proef gaat, staan diverse partijen al klaar om de app verplicht te maken.

Noordtribune Groningen zegt niet te geloven in de goede bedoelingen van de app. Daarom is een duidelijk signaal van alle supporters nodig om de proef niet te laten slagen. Alleen op die manier kunnen nog ingrijpender maatregelen worden voorkomen. De app is bovendien overbodig: deze week is uit onderzoek van de KNVB gebleken dat het aantal incidenten in stadions juist is afgenomen.