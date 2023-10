Noorderpoort-student Luka Scholtens wint Gouden Vlam voor beste chemische afstudeerverslag

Luka Scholtens - Foto: Arie van der Meer

Tijdens de Avond van de Chemie in het Brabantse Oss werd donderdag de Gouden Vlam uitgereikt aan Noorderpoort-student Luka Scholtens. De Gouden Vlam is een prijs voor het beste chemische afstudeerverslag in het mbo.

De Gouden Vlam is een prijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging voor het beste chemische afstudeerverslag in het mbo. De jury prees Scholtens vanwege zijn ‘enthousiast en op heldere wijze’ van presentatie: “Opvallend was dat hij veel diepgang kon bieden, ook op vragen die eigenlijk buiten de scope van zijn onderzoek lagen.”

Scholtens kreeg, naast het beeldje van de Gouden Vlam, een cheque van duizend euro “Het was al een enorme eer om genomineerd te zijn”, vertelt Scholtens. “Dit gaf me veel inspiratie, energie en een prachtige ervaring. Voor mij is dit een extra bevestiging dat dit is waar mijn passie ligt.”

Amber Abbingh van Noorderpoort greep net naast de prijs. Zij stond op de tweede plaats in de strijd om de Gouden Vlam en ging met 250 euro terug naar Noord-Nederland.