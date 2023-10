Nieuwe website voor Sport050

Sport050 heeft haar nieuwe online platform Sport050.NL gelanceerd. Sport050 is de uitvoeringsorganisatie voor de sport in de gemeente Groningen.

Het doel van dit nieuwe online platform is om inwoners van de gemeente enthousiast te maken voor sport en bewegen, en ze wegwijs te maken in het Groningen sportaanbod. Bezoekers vinden op de website onder meer een overzicht van het sportaanbod, sportclubs en sportinitiatieven. Ook is er informatie over de gemeentelijke zwembaden en Sportcentrum Kardinge te vinden.

Wethouder Inge Jongman van Sport: “Een goede is het visitekaartje van je organisatie. (…) We willen namelijk dat er meer gesport wordt, want we zitten teveel en bewegen te weinig. Sport is goed voor de gezondheid en draagt bij aan een fit en vitaal Groningen.”|

Sportaanbieders kunnen op de website een eigen profielpagina krijgen, waarop ze hun sportclub kunnen promoten. De website biedt verder informatie over het gemeentelijk sportbeleid, diverse diensten en projecten. Verder is er een evenementenkalender, met daarin ook open trainingen, open dagen en clinics.