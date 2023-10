Nieuwe Kerk maakt zich op voor Allerzielen: “Kaarsjes branden voor mensen die er niet meer zijn”

In de Nieuwe Kerk vindt op donderdag 2 november een bijzondere kerkdienst plaats. Op deze dag wordt Allerzielen gevierd, waarbij er stilgestaan wordt bij mensen die er niet meer zijn.

“De kerk is donderdag open van 10.00 tot 18.00 uur”, vertelt Desiree Bosch. “Mensen mogen dan langs komen om een kaarsje aan te steken, om even te gaan zitten, of om een moment stil te zijn. Het is een moment van rust, stilte en eerbied. In de avond, om 20.15 uur, zingt het Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen, onder leiding van Daniel Rouwkema het Requiem van Maurice Duruflé.”

“Namen aandragen”

Volgende week zondag, op 5 november, vindt er in de kerk een speciale kerkdienst plaats die om 10.00 uur begint. “Tijdens die dienst worden de overledenen herdacht. Dan worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar niet alleen hún namen, ook de namen van mensen uit de buurt en Stad, die worden aangedragen, kunnen worden opgenoemd. Wil je hier aan meewerken dan kun je tot zondagavond 29 oktober een mail sturen naar dit adres, met in het bericht de naam van degene die genoemd moet worden.”

Allerzielen

Allerzielen is een van oudsher Katholieke feestdag om alle overledenen te herdenken. Op Allerzielen worden er missen opgedragen en graven bezocht om bloemen en kaarsen neer te zetten. Het is een dag om stil te staan bij het leven en de dood.