Nieuwe intercity NS gaat volgend jaar naar Groningen rijden

Foto: Bart Kromwijk - www.youtube.com/user/112bartjk/featured

De nieuwe snelle intercity (ICNG) van de NS gaat volgend jaar ook tussen Groningen en Zwolle rijden. Dat meldt de NS vrijdag.

Het was nog onduidelijk wanneer de treinen het noorden zouden gaan aan doen. De intercity wordt ingezet op het traject van Rotterdam via onder meer Amsterdam Zuid, Zwolle en vervolgens naar Groningen.

De intercity wordt nu al gebruikt op enkele lijnen in het westen en het zuiden van het land. De trein rijdt vanaf deze week ook naar België. Dat zijn, inclusief de ritten volgend jaar van en naar Groningen en ook Leeuwarden, officieel nog testritten. Maar dat gebeurt wel met passagiers.

Tevreden

Er rijden inmiddels tien nieuwe intercity’s. Tijdens het testen zijn enkele kinderziektes aangetroffen, die in overleg met fabrikant Alstom verholpen zijn. Volgens een reizigersonderzoek van de NS zijn de passagiers tevreden over de nieuwe trein en komen alle rapportcijfers over het rij en zitcomfort, veiligheid en de verlichting boven de acht uit.

De trein zou vorig jaar al gaan rijden, maar door corona lagen fabrieken stil zodat software en onderdelen niet beschikbaar waren. Maar vanaf dit najaar gaat de fabrikant één trein per week afleveren.

Tweehonderd

De ICNG, haalt 200 km/u en is sneller dan de huidige intercity’s. De trein trekt ook sneller op wat in Nederland handig is vanwege de vele stops die gemaakt moeten worden. De reistijd tussen Groningen en Zwolle kan enkele minuten korter worden met de nieuwe trein.

Ook is de trein van alle gemakken voorzien, zoals comfortabele stoelen, wifi, stopcontacten en usb-aansluitingen. De NS heeft 99 nieuwe treinen besteld. Die gaan oud materieel vervangen, zoals de Koploper die sinds 1977 in Nederland rijdt. Net als de Koploper heeft de ICNG al een bijnaam: De Wesp.