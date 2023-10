Nieuwe hoogwerkers overgedragen aan Groningse brandweer

Foto: Brandweer Groningen (via Facebook)

De brandweer aan het Sontplein heeft sinds vrijdagmiddag een nieuw voertuig in haar wagenpark. Net als vijf andere korpsen in de provincie krijgt het team uit Stad nieuwe hoogwerkers. Alle zeven voertuigen voor onze provincie werden vrijdag gepresenteerd in Veendam.

De ploeg uit Veendam mag als eerste echt aan de slag met de nieuwe hoogwerker. Het team van de Sontweg en de vier andere korpsen die de voertuigen gaan gebruiken gaan eerst een tijd oefenen met de nieuwe reikwagens. De fonkelnieuwe rode Volvo’s worden in Stad pas in de loop van volgend jaar in operationeel gebruik genomen.

Volgens de brandweer is het bijzondere aan de nieuwe hoogwerkers dat ze een zeer grote reikwijdte hebben: de armen van de hoogwerkers kunnen maar liefst 40 meter uitschuiven. De voertuigen zijn ook stabieler dan hun voorgangers bij meer wind. Daarnaast hebben de hoogwerkers onder meer een warmtebeeldcamerasysteem en een vogelvluchtcamera.