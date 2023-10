Nieuw in Groningen: Artsy Avenue opent eerste Keramiek Café in Nederland

Voor kunstliefhebbers en theegenieters is er nu een nieuwe plek in de binnenstad. Artsy Avenue, het nieuwste café in Groningen, heeft zijn deuren geopend en is een plek waarbij je keramiek kunt schilderen terwijl je geniet van een kopje koffie of thee.

Artsy Avenue is gevestigd in de Oude Boteringestraat en hier kunnen gasten, naast het genieten van koffie en taart, ook keramiek beschilderen. In andere landen zijn er al vergelijkbare cafés te vinden, waar het schilderen van keramiek centraal staat. En ook op sociale media is het concept erg groot, maar het is nog nieuw in Nederland. Artsy Avenue is de eerste vestiging in Nederland en hoopt in de toekomst uit te breiden naar andere steden.

Hoe werkt het? Gasten kunnen keramiek kiezen, variërend van borden tot vazen en deze vervolgens naar eigen wens beschilderen. Je kiest een aantal kleuren en bestelt wat te drinken en dan kan het werk beginnen. Nadat het schilderwerk voltooid is, wordt dit opgestuurd naar een atelier, waar het wordt voorzien van een laag glazuur. Na tien dagen is het moment aangebroken om de zelf beschilderde stukken op te halen.